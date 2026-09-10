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Новини Фото Репарації з Росії
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Маріупольська громада вимагає від РФ понад $11 млн за зруйновані палац культури та дитсадок. ФОТО

Маріупольська громада вимагає від Росії компенсувати понад $11 млн збитків за зруйновані та пошкоджені обстрілами палац культури "Український дім" і дитячий садок "Дивосвіт". Лише втрати через руйнування палацу культури оцінили у $10 млн.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, міський палац культури "Український дім" російські війська обстріляли навесні 2022 року. Під час активних бойових дій у будівлі переховувалися мирні жителі Маріуполя.

Унаслідок російських атак споруда зазнала значних пошкоджень. Завдані цьому об’єкту збитки громада оцінила у $10 млн.

Також російські удари пошкодили будівлю ясел-садка №32 "Дивосвіт" у Лівобережному районі Маріуполя. Загальна сума вимог щодо двох об’єктів перевищує $11 млн.

Водночас Маріупольська громада вже має судові рішення щодо компенсації інших завданих Росією збитків. Із 17 попередніх справ 16 суди задовольнили на користь громади.

Загалом за цими рішеннями Маріупольській міській територіальній громаді присуджено $34,12 млн компенсації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маріуполь подав проти Росії 19 позовів на понад $45 млн за знищене та втрачене майно

Автор: 

компенсації (523) Маріуполь (3109) Донецька область (11810) репарації (122) Маріупольський район (141) війна в Україні (9196)
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Топ коментарі
+6
Чинуші аби виправдати отримання зарплат, за 4 роки, любу дічь готові видумати, аби показати як підтримували з Закарпаття нужденних жителів Маріуполя. Усе як "завещал Хведоров", не тот який зараз в Іспанії, чи США, а інший прохвост.
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10.09.2026 10:16 Відповісти
+3
А "Маріупольська громада" де сидить? У Маріуполі? Чи в Києві? "Громада", в тлумаченні українською, це "спільнота людей, що проживає на окремій, чітко визначеній території, об'єднана спільними економічно-господарськими та культурними зв'язками. (часом, ще й релігійними)". Більшість громади Маріуполя проживає зараз, під окупацією... Хто з окупованих, на подібне наважиться?
То хто ж бере на себе повноваження висловлювать думку "ГРОМАДИ"? Які у них повноваження?
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10.09.2026 10:19 Відповісти
+2
До чого тут окуповані? Йдеться про релоковану громаду в євакуаціі, кількість якої більше 60 тис сімей, зареєстрованих у центрах підтримки.І це працездатне населення, проти того що в Маріуполі залишилися в основному пенси.
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10.09.2026 10:33 Відповісти

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