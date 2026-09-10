Маріупольська громада вимагає від РФ понад $11 млн за зруйновані палац культури та дитсадок. ФОТО
Маріупольська громада вимагає від Росії компенсувати понад $11 млн збитків за зруйновані та пошкоджені обстрілами палац культури "Український дім" і дитячий садок "Дивосвіт". Лише втрати через руйнування палацу культури оцінили у $10 млн.
Про це повідомляє Маріупольська міська рада, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, міський палац культури "Український дім" російські війська обстріляли навесні 2022 року. Під час активних бойових дій у будівлі переховувалися мирні жителі Маріуполя.
Унаслідок російських атак споруда зазнала значних пошкоджень. Завдані цьому об’єкту збитки громада оцінила у $10 млн.
Також російські удари пошкодили будівлю ясел-садка №32 "Дивосвіт" у Лівобережному районі Маріуполя. Загальна сума вимог щодо двох об’єктів перевищує $11 млн.
Водночас Маріупольська громада вже має судові рішення щодо компенсації інших завданих Росією збитків. Із 17 попередніх справ 16 суди задовольнили на користь громади.
Загалом за цими рішеннями Маріупольській міській територіальній громаді присуджено $34,12 млн компенсації.
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