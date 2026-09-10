Мариупольская громада требует от РФ более $11 млн за разрушенные дворец культуры и детский сад. ФОТО
Мариупольская громада требует от России возместить более 11 млн долларов ущерба за разрушенные и поврежденные в результате обстрелов дворец культуры "Украинский дом" и детский сад "Дивосвит". Только убытки от разрушения дворца культуры оценили в 10 млн долларов.
Об этом сообщает Мариупольский городской совет, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, городской дворец культуры "Украинский дом" российские войска обстреляли весной 2022 года. Во время активных боевых действий в здании укрывались мирные жители Мариуполя.
В результате российских атак здание получило значительные повреждения. Ущерб, нанесенный этому объекту, громада оценила в $10 млн.
Также российские удары повредили здание яслей-детского сада № 32 "Дивосвит" в Левобережном районе Мариуполя. Общая сумма исков в отношении двух объектов превышает $11 млн.
В то же время Мариупольская громада уже имеет судебные решения о компенсации других убытков, причиненных Россией. Из 17 предыдущих дел 16 суды удовлетворили в пользу громады.
В целом по этим решениям Мариупольской городской территориальной громаде присуждено $34,12 млн компенсации.
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То хто ж бере на себе повноваження висловлювать думку "ГРОМАДИ"? Які у них повноваження?