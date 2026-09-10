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Мариупольская громада требует от РФ более $11 млн за разрушенные дворец культуры и детский сад. ФОТО

Мариупольская громада требует от России возместить более 11 млн долларов ущерба за разрушенные и поврежденные в результате обстрелов дворец культуры "Украинский дом" и детский сад "Дивосвит". Только убытки от разрушения дворца культуры оценили в 10 млн долларов.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, городской дворец культуры "Украинский дом" российские войска обстреляли весной 2022 года. Во время активных боевых действий в здании укрывались мирные жители Мариуполя.

В результате российских атак здание получило значительные повреждения. Ущерб, нанесенный этому объекту, громада оценила в $10 млн.

Также российские удары повредили здание яслей-детского сада № 32 "Дивосвит" в Левобережном районе Мариуполя. Общая сумма исков в отношении двух объектов превышает $11 млн.

В то же время Мариупольская громада уже имеет судебные решения о компенсации других убытков, причиненных Россией. Из 17 предыдущих дел 16 суды удовлетворили в пользу громады.

В целом по этим решениям Мариупольской городской территориальной громаде присуждено $34,12 млн компенсации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мариуполь подал против России 19 исков на сумму свыше $45 млн за уничтоженное и утраченное имущество

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Топ комментарии
+6
Чинуші аби виправдати отримання зарплат, за 4 роки, любу дічь готові видумати, аби показати як підтримували з Закарпаття нужденних жителів Маріуполя. Усе як "завещал Хведоров", не тот який зараз в Іспанії, чи США, а інший прохвост.
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10.09.2026 10:16 Ответить
+3
А "Маріупольська громада" де сидить? У Маріуполі? Чи в Києві? "Громада", в тлумаченні українською, це "спільнота людей, що проживає на окремій, чітко визначеній території, об'єднана спільними економічно-господарськими та культурними зв'язками. (часом, ще й релігійними)". Більшість громади Маріуполя проживає зараз, під окупацією... Хто з окупованих, на подібне наважиться?
То хто ж бере на себе повноваження висловлювать думку "ГРОМАДИ"? Які у них повноваження?
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10.09.2026 10:19 Ответить
+2
До чого тут окуповані? Йдеться про релоковану громаду в євакуаціі, кількість якої більше 60 тис сімей, зареєстрованих у центрах підтримки.І це працездатне населення, проти того що в Маріуполі залишилися в основному пенси.
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10.09.2026 10:33 Ответить

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