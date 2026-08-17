Мариуполь подал против России 19 исков на сумму свыше $45 млн за уничтоженное и утраченное имущество

Мариупольская громада подала против России уже 19 исков на общую сумму более $45 млн, требуя компенсации за уничтоженное, поврежденное и утраченное вследствие российской агрессии коммунальное имущество. По большинству ранее поданных исков суды уже вынесли решения в пользу города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Мариупольской городской военной администрации Вадим Бойченко.

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Еще два иска – на сумму свыше $11 млн

31 июля Мариупольская ГВА обратилась в суд с двумя новыми исками о возмещении убытков, связанных с утратой возможности пользоваться объектами коммунальной собственности.

Речь идет о городском дворце культуры "Украинский дом", убытки по которому оценили почти в $10 млн, и яслях-детском саду №32 "Дивосвіт" – более $1 млн.

С учетом этих дел общее количество исков Мариуполя против РФ возросло до 19, а заявленная сумма компенсации превысила $45 млн.

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Суды уже присудили Мариуполю более $34 млн

Из 17 исков, поданных ранее, суды удовлетворили 16. Общая сумма присужденной Мариупольской громаде компенсации составляет $34,12 млн.

Еще одно дело — касательно здания Мультицентра — в настоящее время находится на рассмотрении.

Иски касаются различного коммунального имущества, уничтоженного, поврежденного или фактически утраченного громадой вследствие российской агрессии и оккупации Мариуполя. Среди него — троллейбусы и автобусы, учебные заведения, амбулатория, коммунальная аптека и ЦНАП.

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Готовятся новые иски

В настоящее время независимые эксперты оценивают ущерб еще по 40 объектам недвижимости. После завершения экспертиз Мариупольская громада планирует подавать новые иски против России.

"Судебные решения не только фиксируют сумму причиненного ущерба, но и юридически подтверждают причинно-следственную связь между действиями Российской Федерации и ущербом, нанесенным Мариупольской громаде", — подчеркнул Бойченко.

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