Оккупированный Мариуполь почти полностью остался без света, воды и связи, - горсовет

Временно оккупированный Мариуполь и большая часть Мариупольского района уже вторые сутки остаются без электроснабжения. Из-за масштабного отключения электричества в городе также пропали вода, мобильная связь и интернет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Мариупольский городской совет со ссылкой на Центр изучения оккупации и местное издание 0629.

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Без света остался почти весь город

По предварительной информации, была повреждена подстанция в Приморском районе Мариуполя. Именно это вызвало масштабные перебои с электроснабжением в городе и прилегающих населенных пунктах.

По состоянию на утро 3 августа электроэнергия отсутствовала во всех районах Мариуполя. Из-за остановки насосных станций горожане остались еще и без водоснабжения. Кроме того, возникли перебои в работе мобильной связи и интернета.

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Оккупационные власти ограничили работу городской инфраструктуры

Первые проблемы с электроснабжением начались еще 2 августа.

Оккупационный "мэр" Мариуполя Антон Кольцов заявил, что энергетики проводят аварийно-восстановительные работы, однако причины масштабного отключения электроэнергии не назвал.

Из-за перегрузки электросетей оккупационная администрация временно остановила работу лифтов, наружного освещения и трамваев, а жителей призвала максимально ограничить потребление электроэнергии.

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