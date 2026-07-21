В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы: поражены бензовоз, АЗС и СТО, - горсовет. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области днем 21 июля прогремели взрывы. После ударов возник крупный пожар.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Мариупольский городской совет.
По информации горсовета, взрывы произошли в районе улицы Тополиной. Подтверждено поражение бензовоза, автозаправочной станции "Мосгаз" и станции технического обслуживания.
Также проверяется информация о возможном попадании в военные склады российских оккупантов, расположенные в этом же районе.
В Мариупольском городском совете отметили, что из-за взрывов и сильного пожара оккупационные власти перекрыли въезд на улицу Тополиную.
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