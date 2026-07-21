В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы: поражены бензовоз, АЗС и СТО, - горсовет. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области днем 21 июля прогремели взрывы. После ударов возник крупный пожар.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Мариупольский городской совет.

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По информации горсовета, взрывы произошли в районе улицы Тополиной. Подтверждено поражение бензовоза, автозаправочной станции "Мосгаз" и станции технического обслуживания.

Также проверяется информация о возможном попадании в военные склады российских оккупантов, расположенные в этом же районе.

В Мариупольском городском совете отметили, что из-за взрывов и сильного пожара оккупационные власти перекрыли въезд на улицу Тополиную.





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