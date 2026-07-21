У окупованому Маріуполі пролунали вибухи: уражено бензовоз, АЗС та СТО, - міськрада. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області вдень 21 липня пролунали вибухи. Після ударів виникла масштабна пожежа.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Маріупольська міська рада.
За інформацією міськради, вибухи сталися в районі вулиці Тополиної. Підтверджено ураження фури-бензовоза, автозаправної станції "Мосгаз" та станції технічного обслуговування.
Також перевіряється інформація про можливе влучання у військові склади російських окупантів, розташовані в цьому ж районі.
У Маріупольській міській раді зазначили, що через вибухи та сильну пожежу окупаційна влада перекрила в'їзд на вулицю Тополину.
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