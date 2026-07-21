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Новини Фото Підпал бази окупантів у Маріуполі
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У окупованому Маріуполі пролунали вибухи: уражено бензовоз, АЗС та СТО, - міськрада. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області вдень 21 липня пролунали вибухи. Після ударів виникла масштабна пожежа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Маріупольська міська рада.

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За інформацією міськради, вибухи сталися в районі вулиці Тополиної. Підтверджено ураження фури-бензовоза, автозаправної станції "Мосгаз" та станції технічного обслуговування.

Також перевіряється інформація про можливе влучання у військові склади російських окупантів, розташовані в цьому ж районі.

У Маріупольській міській раді зазначили, що через вибухи та сильну пожежу окупаційна влада перекрила в'їзд на вулицю Тополину.

У окупованому Маріуполі після вибухів спалахнула масштабна пожежа
У окупованому Маріуполі після вибухів спалахнула масштабна пожежа

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Автор: 

АЗС (2037) вибух (4758) Маріуполь (3267) пожежа (4530) Донецька область (11539) СТО (17) Маріупольський район (123)
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