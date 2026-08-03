Окупований Маріуполь майже повністю залишився без світла, води та зв’язку, - міськрада

Тимчасово окупований Маріуполь і більша частина Маріупольського району вже другу добу залишаються без електропостачання. Через масштабне знеструмлення в місті також зникли вода, мобільний зв'язок та інтернет.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Маріупольська міська рада з посиланням на Центр вивчення окупації та місцеве видання 0629.

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Без світла залишилося майже все місто

За попередньою інформацією, було уражено підстанцію в Приморському районі Маріуполя. Саме це спричинило масштабні перебої з електропостачанням у місті та навколишніх населених пунктах.

Станом на ранок 3 серпня електроенергія була відсутня в усіх районах Маріуполя. Через зупинку насосних станцій містяни залишилися ще й без водопостачання. Крім того, виникли перебої в роботі мобільного зв'язку та інтернету.

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Окупаційна влада обмежила роботу міської інфраструктури

Перші проблеми з електропостачанням розпочалися ще 2 серпня.

Окупаційний "мер" Маріуполя Антон Кольцов заявив, що енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи, однак причин масштабного знеструмлення не назвав.

Через перевантаження електромереж окупаційна адміністрація тимчасово зупинила роботу ліфтів, зовнішнього освітлення та трамваїв, а жителів закликала максимально обмежити споживання електроенергії.

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