Почти 2 тысячи квартир мариупольцев оккупанты собираются передать приезжим россиянам, - ГВА

Оккупационные власти Мариуполя планируют передать новым владельцам ещё около двух тысяч квартир, принадлежавших местным жителям. Для этого российская администрация готовит вторую волну так называемого распределения "муниципального жилья".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Мариупольский городской совет.

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По информации горсовета, в ходе первого этапа оккупационная администрация уже передала новым получателям 522 квартиры. Среди тех, кто получил жилье, – участники войны против Украины, работники социально-бюджетной сферы оккупационных властей и люди в возрасте от 80 лет.

Речь идет о квартирах жителей Мариуполя, которые были вынуждены покинуть город из-за российской блокады и оккупации. Российские власти через подконтрольные им нелегитимные суды признают такое жилье "бесхозным", после чего передают его в свое распоряжение и распределяют между новыми жильцами.

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Оккупанты готовят вторую волну распределения

В Мариупольском городском совете сообщили, что сейчас оккупационная администрация уже готовит вторую волну передачи квартир. Всего новым получателям планируют передать еще около двух тысяч квартир, которые ранее принадлежали законным владельцам.

В горсовете подчеркивают, что такая практика фактически является незаконным отчуждением частной собственности людей, которые были вынуждены эвакуироваться из-за войны.

Даже оккупационные власти признают ошибки

По информации горсовета, часть квартир, уже переданных новым владельцам, оказалась проблемной.

"В то же время, по словам главы оккупационной администрации Антона Кольцова, около 5% уже распределенного жилья оказалось проблемным: либо были нарушения в технической документации, либо появились законные владельцы. Именно это в очередной раз демонстрирует, что даже оккупационные власти признают случаи, когда отобранные квартиры имеют своих настоящих хозяев", — говорится в сообщении.

В Мариупольском городском совете подчеркивают, что решения оккупационной администрации о признании жилья "бесхозным" не имеют никакой юридической силы в соответствии с украинским законодательством и международным правом.

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