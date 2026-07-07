Майже 2 тисячі квартир маріупольців окупанти збираються передати приїжджим росіянам, - МВА

Окупаційна влада Маріуполя планує передати новим власникам ще близько двох тисяч квартир, які належали місцевим жителям. Для цього російська адміністрація готує другу хвилю так званого розподілу "муніципального житла".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомила Маріупольська міська рада.

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За інформацією міськради, під час першого етапу окупаційна адміністрація вже передала новим отримувачам 522 квартири. Серед тих, хто отримав житло, – учасники війни проти України, працівники соціально-бюджетної сфери окупаційної влади та люди віком від 80 років.

Йдеться про квартири маріупольців, які були змушені залишити місто через російську блокаду та окупацію. Російська влада через підконтрольні їй нелегітимні суди визнає таке житло "безхазяйним", після чого передає його у своє розпорядження та розподіляє між новими мешканцями.

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Окупанти готують другу хвилю розподілу

У Маріупольській міській раді повідомили, що зараз окупаційна адміністрація вже готує другу хвилю передачі квартир. Загалом новим отримувачам планують передати ще близько двох тисяч помешкань, які раніше належали законним власникам.

У міськраді наголошують, що така практика фактично є незаконним відчуженням приватної власності людей, які були змушені евакуюватися через війну.

Навіть окупаційна влада визнає помилки

За інформацією міськради, частина квартир, уже переданих новим власникам, були проблемними.

"Водночас, за словами очільника окупаційної адміністрації Антона Кольцова, близько 5% уже розподіленого житла виявилося проблемним: або були порушення в технічній документації, або з'явилися законні власники. Саме це вкотре демонструє, що навіть окупаційна влада визнає випадки, коли відібрані квартири мають своїх справжніх господарів", – йдеться у повідомленні.

У Маріупольській міській раді наголошують, що рішення окупаційної адміністрації щодо визнання житла "безхазяйним" не мають жодної юридичної сили відповідно до українського законодавства та міжнародного права.

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