Маріуполь подав проти Росії 19 позовів на понад $45 млн за знищене та втрачене майно

Маріупольська громада подала проти Росії вже 19 позовів на загальну суму понад $45 млн, вимагаючи компенсації за знищене, пошкоджене та втрачене внаслідок російської агресії комунальне майно. За більшістю раніше поданих позовів суди вже ухвалили рішення на користь міста.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Маріупольської міської військової адміністрації Вадим Бойченко.

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Ще два позови – на понад $11 млн

31 липня Маріупольська МВА звернулася до суду з двома новими позовами щодо збитків, пов'язаних із втратою можливості користуватися об'єктами комунальної власності.

Йдеться про міський палац культури "Український дім", збитки щодо якого оцінили майже у $10 млн, та ясла-садок №32 "Дивосвіт" – понад $1 млн.

З урахуванням цих справ загальна кількість позовів Маріуполя проти РФ зросла до 19, а заявлена сума компенсації перевищила $45 млн.

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Суди вже присудили Маріуполю понад $34 млн

Із 17 позовів, поданих раніше, суди задовольнили 16. Загальна сума присудженої Маріупольській громаді компенсації становить $34,12 млн.

Ще одна справа – щодо будівлі Мультицентру – наразі перебуває на розгляді.

Позови стосуються різного комунального майна, знищеного, пошкодженого або фактично втраченого громадою через російську агресію та окупацію Маріуполя. Серед нього – тролейбуси й автобуси, заклади освіти, амбулаторія, комунальна аптека та ЦНАП.

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Готують нові позови

Наразі незалежні експерти оцінюють збитки ще щодо 40 об'єктів нерухомості. Після завершення експертиз Маріупольська громада планує подавати нові позови проти Росії.

"Судові рішення не лише фіксують суму завданих збитків, а й юридично підтверджують причинно-наслідковий зв'язок між діями Російської Федерації та шкодою, завданою Маріупольській громаді", – наголосив Бойченко.

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