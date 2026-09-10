Враг ударил по Краматорску 6 ФАБами: уже известно о 22 раненых, среди которых - младенец. ФОТОрепортаж (обновлено)
Сегодня, 10 сентября, российские войска нанесли очередные удары по городу Краматорск в Донецкой области, в результате чего есть раненые и разрушения.
Об этом сообщил глава ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Отмечается, что около 11 часов россияне 4 раза обстреляли город. Попадания зафиксированы вблизи учебных заведений и возле многоэтажного дома.
На местах работают соответствующие службы.
Сообщается, что в результате атаки ранены как минимум 7 человек. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Окончательные последствия атак устанавливаются.
Жителей призывают эвакуироваться
"Каждый день приносит Донецкой области новые российские обстрелы и новые жертвы среди гражданского населения. Оставаться здесь — опасно! Берегите себя и своих близких! Эвакуируйтесь своевременно!" — добавил глава ОГА.
Обновленная информация
По состоянию на 13:15 известно о 16 раненых.
По данным Донецкой областной прокуратуры, по состоянию на 14:20, известно, что количество пострадавших в Краматорске возросло до 19, среди которых 8-месячный младенец.
Враг ударил по городу 6 авиабомбами "ФАБ-250" из УМПК.
По состоянию на 18:20 количество раненых в Краматорске возросло до 22, среди них – восьмимесячный младенец.
Повреждены 14 многоэтажек, 3 частных дома, 3 админздания, общежитие, магазин и 14 автомобилей.
Последствия атаки
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