Зеленский после новых атак РФ: Мир видит, что делает Россия. Сегодня будут приняты решения о дополнительных пакетах поддержки для Украины. ВИДЕО
Украина сотрудничает с партнерами, чтобы защитить население от российского террора. Сегодня будут приняты решения, в частности, об оборонной поддержке Украины и защите воздушного пространства.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
Атаки РФ
"Сегодня в нашем Павлограде россияне убили с помощью дронов людей, которые просто находились рядом с торговыми центрами. На данный момент известно, что четыре человека погибли… Мои соболезнования родным и близким. Более 60 человек ранены только в результате этого одного удара. Всем оказывается помощь. Десятки людей ранены и в Краматорске в результате удара российских бомб прямо по жилым домам", — напомнил он.
Также отмечается, что под ударами оказались другие города и населенные пункты Днепровской и Донецкой областей, Сумской, Черниговской и Харьковской областей. Уже вечером подверглись атаке Днепр и Киев.
Новые пакеты поддержки
Зеленский подчеркнул, что Украина максимально тесно сотрудничает с нашими партнерами, чтобы мы могли обеспечить защиту украинцев от такого российского террора.
"Сегодня будут приняты решения о дополнительных пакетах поддержки для Украины, в частности в сфере обороны и, в частности, для защиты нашего неба. Готовим и дополнительные пакеты поддержки. Мир видит, что делает Россия. И поддержка для Украины будет. Сто процентов внимания сейчас уделяется именно этому — конкретному усилению нашей защиты, конкретному финансированию обороны, конкретным возможностям для производителей оружия, чтобы защищать жизни. Спасибо всем, кто помогает!" — добавил он.
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