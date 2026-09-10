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Новости Видео Поддержка Украине
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Зеленский после новых атак РФ: Мир видит, что делает Россия. Сегодня будут приняты решения о дополнительных пакетах поддержки для Украины. ВИДЕО

Украина сотрудничает с партнерами, чтобы защитить население от российского террора. Сегодня будут приняты решения, в частности, об оборонной поддержке Украины и защите воздушного пространства.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

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Атаки РФ

"Сегодня в нашем Павлограде россияне убили с помощью дронов людей, которые просто находились рядом с торговыми центрами. На данный момент известно, что четыре человека погибли… Мои соболезнования родным и близким. Более 60 человек ранены только в результате этого одного удара. Всем оказывается помощь. Десятки людей ранены и в Краматорске в результате удара российских бомб прямо по жилым домам", — напомнил он.

Также отмечается, что под ударами оказались другие города и населенные пункты Днепровской и Донецкой областей, Сумской, Черниговской и Харьковской областей. Уже вечером подверглись атаке Днепр и Киев.

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Новые пакеты поддержки

Зеленский подчеркнул, что Украина максимально тесно сотрудничает с нашими партнерами, чтобы мы могли обеспечить защиту украинцев от такого российского террора.

"Сегодня будут приняты решения о дополнительных пакетах поддержки для Украины, в частности в сфере обороны и, в частности, для защиты нашего неба. Готовим и дополнительные пакеты поддержки. Мир видит, что делает Россия. И поддержка для Украины будет. Сто процентов внимания сейчас уделяется именно этому — конкретному усилению нашей защиты, конкретному финансированию обороны, конкретным возможностям для производителей оружия, чтобы защищать жизни. Спасибо всем, кто помогает!" — добавил он.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25802) Краматорськ (2642) Павлоград (264) поддержка (863) Донецкая область (13171) Днепропетровская область (5706) Павлоградский район (196) Краматорский район (1482)
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Топ комментарии
+22
Боже, як він вже дістав(
Коли маррдери сядуть у в'язницю, пакетом!!!
Кароїди мерезенні!
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10.09.2026 20:04 Ответить
+8
"Сьогодні будуть рішення про додаткові пакети підтримки для України" , у нас цих пакетів і безпекових угод тисячі, а люди гинуть , Київ скоро буде як Бахмут, роботи нема бо підприємства закриваються , магазини напівпусті ... а воно насміхається
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10.09.2026 20:11 Ответить
+8
В цю ссянину хтось вірить? Коли вся влада тупо зашкварена в дикій корупції і безладу в системі, покажіть мені ту біомасу яка до сих пір вірить йому?
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10.09.2026 20:14 Ответить

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