Канада готова долучитися до антибалістичної програми FREYJA, - Зеленський. ВIДЕО
Прем’єр-міністр Канади Марк Карні запевнив, що Канада готова долучитися до Європейської антибалістичної програми FREYJA своїми технологіями.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з Марком Карні, передає Цензор.НЕТ.
Допомога від Канади
"Вдячний Канаді й Прем’єр-міністру Марку Карні за те, що наші перемовини завжди предметні й сфокусовані на тому, що може допомогти захисту життя вже зараз", - зазначив Зеленський.
Як зазначається, сторони детально проговорили можливості для забезпечення фінансової стійкості України на цей і наступний рік.
"Дякую за готовність допомогти з пошуком необхідного фінансування для потреб бюджету та наших воїнів", - додав президент.
Програма FREYA
Також Зеленський розповів про фактично постійні російські удари балістикою і дронами.
"Марк запевнив, що Канада готова долучитися до нашої Європейської антибалістичної програми FREYJA своїми технологіями. Це крок потрібний і вчасний. Також будуть додаткові оборонні постачання", - повідомив президент.
Двосторонні проєкти
Крім того, Зеленський і Карні дуже змістовно проговорили перспективні двосторонні проєкти в обороні та економіці. Зокрема, зараз команди опрацьовують Drone Deal.
"Розраховуємо, що вже найближчим часом зможемо вийти на повноцінну угоду. Дякую, Марку! Дякую народу та всій Канаді за вагому підтримку", - зазначив президент.
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