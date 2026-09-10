Канада готує новий пакет санкцій проти РФ, – Карні

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив про готовність Оттави посилити тиск на Росію та її союзників, якщо Кремль відмовиться від переговорів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його заяві під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

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Канада готує нові санкції проти РФ

За словами Карні, Канада готує новий пакет санкцій проти Росії. Оттава також продовжує оновлювати обмеження щодо компонентів, які можуть використовуватися для виробництва балістичної зброї.

Крім того, санкції стосуватимуться російського тіньового флоту.

"Ми посилимо тиск на Росію та її поплічників, тих, хто їй допомагає", – заявив Карні.

Канадський прем’єр наголосив, що санкційний тиск залишається одним з інструментів для примушення Росії до переговорів.

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Оттава продовжить підтримку України

Канада також заявила про подальшу підтримку України.

Раніше Карні повідомив про новий пакет військової допомоги Україні на 350 млн канадських доларів. Кошти, зокрема, спрямують на закупівлю перехоплювачів для протиповітряної оборони.

Також Володимир Зеленський і Марк Карні підписали декларацію про сторічне партнерство між Україною та Канадою. Документ передбачає поглиблення економічного, безпекового та політичного партнерства між країнами, а також підтримку справедливого й тривалого миру в Україні.

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