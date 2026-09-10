Канада готовит новый пакет санкций против РФ, – Карни

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил о готовности Оттавы усилить давление на Россию и ее союзников, если Кремль откажется от переговоров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заявлении, сделанном во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Канада готовит новые санкции против РФ

По словам Карни, Канада готовит новый пакет санкций против России. Оттава также продолжает обновлять ограничения в отношении компонентов, которые могут использоваться для производства баллистического оружия.

Кроме того, санкции коснутся российского теневого флота.

"Мы усилим давление на Россию и ее союзников, тех, кто ей помогает", - заявил Карни.

Канадский премьер подчеркнул, что санкционное давление остается одним из инструментов для принуждения России к переговорам.

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Оттава продолжит поддержку Украины

Канада также заявила о дальнейшей поддержке Украины.

Ранее Карни сообщил о новом пакете военной помощи Украине на 350 млн канадских долларов. Средства, в частности, будут направлены на закупку перехватчиков для противовоздушной обороны.

Также Владимир Зеленский и Марк Карни подписали декларацию о столетнем партнерстве между Украиной и Канадой. Документ предусматривает углубление экономического, политического партнерства и сотрудничества в сфере безопасности между странами, а также поддержку справедливого и прочного мира в Украине.

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