Канада будет производить миллионы беспилотников, треть из них пойдет Украине, - Карни
Индустрия дронов
Канада запускает национальный цифровой рынок беспилотников для развития собственного производства, а треть произведенных дронов планируется передать Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Марка Карни во время общения с представителями СМИ вместе с Владимиром Зеленским.
Канада расширяет производство дронов
По словам Карни, национальный цифровой рынок Defence Drone Initiative Marketplace соединит операторов и конечных пользователей с канадской оборонной экосистемой.
Это должно ускорить поиск, приобретение и использование беспилотных систем, а также средств защиты от них.
Карни отметил, что канадские Вооруженные силы сейчас располагают около 2000 дронов. В ближайшие годы стране понадобятся миллионы беспилотников.
"Наше правительство, правительство Канады, запустило Инициативу по оборонным беспилотникам для расширения отечественного производства беспилотников", — сказал премьер.
Треть канадских дронов передадут Украине
По словам Карни, запуск национального рынка беспилотников для канадских Вооруженных сил позволит стране производить миллионы дронов в течение следующих двух лет.
Он также сообщил, что новые контракты в десять раз увеличат количество беспилотников, доступных для ВВС Канады.
"Важно, что треть всех беспилотников, которые мы производим, пойдет на поддержку обороны Украины", — подчеркнул Карни.
- Напомним, ранее Украина и Канада подписали декларацию о 100-летнем партнерстве.
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