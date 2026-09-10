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Канада будет производить миллионы беспилотников, треть из них пойдет Украине, - Карни

Индустрия дронов

Марк Карни объявил о запуске национального рынка дронов

Канада запускает национальный цифровой рынок беспилотников для развития собственного производства, а треть произведенных дронов планируется передать Украине. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Марка Карни во время общения с представителями СМИ вместе с Владимиром Зеленским.

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Канада расширяет производство дронов

По словам Карни, национальный цифровой рынок Defence Drone Initiative Marketplace соединит операторов и конечных пользователей с канадской оборонной экосистемой.

Это должно ускорить поиск, приобретение и использование беспилотных систем, а также средств защиты от них.

Карни отметил, что канадские Вооруженные силы сейчас располагают около 2000 дронов. В ближайшие годы стране понадобятся миллионы беспилотников.

"Наше правительство, правительство Канады, запустило Инициативу по оборонным беспилотникам для расширения отечественного производства беспилотников", — сказал премьер.

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Треть канадских дронов передадут Украине

По словам Карни, запуск национального рынка беспилотников для канадских Вооруженных сил позволит стране производить миллионы дронов в течение следующих двух лет.

Он также сообщил, что новые контракты в десять раз увеличат количество беспилотников, доступных для ВВС Канады.

"Важно, что треть всех беспилотников, которые мы производим, пойдет на поддержку обороны Украины", — подчеркнул Карни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретился с Карни: Есть важное решение Канады относительно пакета помощи для ПВО Украины. ФОТО

Автор: 

беспилотник (5692) Зеленский Владимир (25774) Канада (2221) война в Украине (9128) Карни Марк (77)
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Топ комментарии
+4
Великі лідери стають у чергу щоб вжарити рашку. Це якась русо*обія
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10.09.2026 22:14 Ответить
+2
Для Канади запустити національний цифровий ринок безпілотників для розвитку власного виробництва - дуже розумне рішення. Це і оборона і забезпечення канадців роботою і можливість не переплачувати за зброю із США.
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10.09.2026 22:04 Ответить
+2
Дякуємо Канада!
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10.09.2026 22:35 Ответить

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