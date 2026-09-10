Канада будет производить миллионы беспилотников, треть из них пойдет Украине, - Карни

Индустрия дронов

Канада запускает национальный цифровой рынок беспилотников для развития собственного производства, а треть произведенных дронов планируется передать Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Марка Карни во время общения с представителями СМИ вместе с Владимиром Зеленским.

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Канада расширяет производство дронов

По словам Карни, национальный цифровой рынок Defence Drone Initiative Marketplace соединит операторов и конечных пользователей с канадской оборонной экосистемой.

Это должно ускорить поиск, приобретение и использование беспилотных систем, а также средств защиты от них.

Карни отметил, что канадские Вооруженные силы сейчас располагают около 2000 дронов. В ближайшие годы стране понадобятся миллионы беспилотников.

"Наше правительство, правительство Канады, запустило Инициативу по оборонным беспилотникам для расширения отечественного производства беспилотников", — сказал премьер.

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Треть канадских дронов передадут Украине

По словам Карни, запуск национального рынка беспилотников для канадских Вооруженных сил позволит стране производить миллионы дронов в течение следующих двух лет.

Он также сообщил, что новые контракты в десять раз увеличат количество беспилотников, доступных для ВВС Канады.

"Важно, что треть всех беспилотников, которые мы производим, пойдет на поддержку обороны Украины", — подчеркнул Карни.

Напомним, ранее Украина и Канада подписали декларацию о 100-летнем партнерстве.

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