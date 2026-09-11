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Новости Помощь Украине от Канады
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Канада выделит около 250 млн долларов на ракеты-перехватчики для Украины, - Карни

Канада поможет укрепить ПВО Украины: подробности

Канада выделит 350 млн канадских долларов (около 253 млн долларов США) на закупку ракет-перехватчиков для Украины.

Об этом заявил премьер-министр Марк Карни во время пресс-конференции с президентом Зеленским, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Канада и Украина заключили соглашение о поставке важных перехватчиков в рамках программы JUMPSTART. Этот пакет оборудования стоимостью 350 миллионов долларов поможет защитить народ Украины, ее инфраструктуру и воздушное пространство", — отметил он.

Карни напомнил, что Канада выделила почти 9 млрд долларов на военную помощь Украине, из них 2 млрд — в этом году.

Кроме того, по словам премьера, будет внесен взнос в Фонд энергетической безопасности Украины.

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Что этому предшествовало?

  • Напомним, 10 сентября Украина и Канада подписали декларацию о 100-летнем партнерстве.
  • Карни заявил, что Канада будет производить миллионы беспилотников, треть из которых пойдет Украине.
  • Также Канада ввела новый пакет санкций против России.

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Автор: 

Канада (2221) ПВО (4044) помощь (8688) Карни Марк (77)
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Топ комментарии
+8
Ліпше ракети передавати, чим гроші. Гроші у нас чомусь зникають, в квартал відповіді не дають
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11.09.2026 09:35 Ответить
+4
Гроші ніяких не передавати , тільки ракетами.!!!!!!!!!
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11.09.2026 09:55 Ответить
+2
Це добре - буде, що ЗЕленим *******.

А де ракети взяти?
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11.09.2026 09:51 Ответить

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