Канада выделит около 250 млн долларов на ракеты-перехватчики для Украины, - Карни
Канада выделит 350 млн канадских долларов (около 253 млн долларов США) на закупку ракет-перехватчиков для Украины.
Об этом заявил премьер-министр Марк Карни во время пресс-конференции с президентом Зеленским, передает Цензор.НЕТ.
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"Канада и Украина заключили соглашение о поставке важных перехватчиков в рамках программы JUMPSTART. Этот пакет оборудования стоимостью 350 миллионов долларов поможет защитить народ Украины, ее инфраструктуру и воздушное пространство", — отметил он.
Карни напомнил, что Канада выделила почти 9 млрд долларов на военную помощь Украине, из них 2 млрд — в этом году.
Кроме того, по словам премьера, будет внесен взнос в Фонд энергетической безопасности Украины.
Что этому предшествовало?
- Напомним, 10 сентября Украина и Канада подписали декларацию о 100-летнем партнерстве.
- Карни заявил, что Канада будет производить миллионы беспилотников, треть из которых пойдет Украине.
- Также Канада ввела новый пакет санкций против России.
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А де ракети взяти?