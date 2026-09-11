Канада ввела новый пакет санкций против России

Ограничения касаются восьми человек, которых Оттава связывает с депортацией украинских детей, распространением российской идеологии и милитаризацией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Канады.

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После расширения санкционного списка общее количество физических и юридических лиц, подпадающих под канадские ограничения в отношении России, превысило 3,5 тысячи.

Кого касаются новые санкции

В новый список вошли лица, которые, по данным канадских властей, причастны к принудительному перемещению и депортации украинских детей.

Также под санкции попали люди, которые в настоящее время или ранее были вовлечены в навязывание российской идеологии и милитаризацию.

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Канада продолжает оказывать давление на российский теневой флот

Отдельным направлением санкционной политики Канады остается противодействие российскому "теневому флоту".

В настоящее время канадские ограничения распространяются на более чем 600 судов, связанных с этой сетью.

Предыдущий пакет санкций против России Канада ввела в августе 2026 года.

Что этому предшествовало?

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил о готовности Оттавы усилить давление на Россию и ее союзников, если Кремль откажется от переговоров.

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