Палата представителей США тормозит санкции против РФ: опасаются роста цен на нефть, - СМИ

Законопроект США об ужесточении санкций против России, который ранее поддержал Сенат, может быть отложен до ноябрьских промежуточных выборов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Bloomberg.

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В Палате представителей опасаются роста цен

Документ встретил сопротивление в Палате представителей США. Одной из причин стали опасения относительно возможного роста цен на нефть и бензин.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что поддерживает санкции против России, но законопроект требует доработки.

"Мы все верим во введение санкций против России, но для принятия законопроекта необходима правильная формула", — сказал Джонсон.

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По данным Bloomberg, документ может предоставить президенту США Дональду Трампу полномочия вводить 100-процентные пошлины против пяти крупнейших покупателей российской нефти и природного газа. Речь также идет о пяти странах, которые помогают России обходить энергетические санкции.

Среди крупнейших покупателей российской нефти называют Китай, Индию и Турцию.

Джонсон сомневается, что Палата представителей проголосует за законопроект до промежуточных выборов 3 ноября. По его словам, в течение следующих двух месяцев у Конгресса будет лишь несколько рабочих дней в Вашингтоне.

Председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Брайан Маст отметил, что документ также оценивают с учетом его возможного влияния на цены на бензин. Если Индия и другие покупатели российской нефти будут вынуждены перейти на другие рынки, это может привести к подорожанию топлива.

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Демократы опасаются расширения полномочий Трампа

Представители Демократической партии имеют иные опасения. Они не исключают, что Трамп может использовать законопроект в качестве юридического основания для введения широкомасштабных пошлин.

Представитель Грегори Микс заявил, что не может поддержать документ, который предоставит президенту дополнительные полномочия в сфере таможенной политики.

Сенат США одобрил законопроект 86 голосами против 11.

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Ожидалось, что Палата представителей рассмотрит документ в сентябре. Сенатор-демократ Ричард Блюменталь ранее выражал надежду, что законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана будет одобрен в Палате представителей именно в этом месяце.

Что предшествовало

Напомним, 7 августа Сенат США одобрил законопроект покойного сенатора Линдси Грэма об ужесточении санкций в отношении России и Ирана.

Документ предусматривает введение 100-процентных вторичных пошлин против стран, которые продолжают закупать российскую нефть и газ. В первую очередь речь идет о Китае и Индии.

Также законопроект предусматривает санкции против российского "теневого флота" танкеров, российских финансовых учреждений, включая Центральный банк РФ, а также крупных государственных энергетических проектов, в том числе "Ямал СПГ", "Арктик СПГ-1", "Арктик СПГ-2" и "Арктик СПГ-3".