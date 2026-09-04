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Новости Санкции против России Санкции США
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Палата представителей США тормозит санкции против РФ: опасаются роста цен на нефть, - СМИ

В США возникло сопротивление новым санкциям против РФ

Законопроект США об ужесточении санкций против России, который ранее поддержал Сенат, может быть отложен до ноябрьских промежуточных выборов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Bloomberg.

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В Палате представителей опасаются роста цен

Документ встретил сопротивление в Палате представителей США. Одной из причин стали опасения относительно возможного роста цен на нефть и бензин.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что поддерживает санкции против России, но законопроект требует доработки.

"Мы все верим во введение санкций против России, но для принятия законопроекта необходима правильная формула", — сказал Джонсон.

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По данным Bloomberg, документ может предоставить президенту США Дональду Трампу полномочия вводить 100-процентные пошлины против пяти крупнейших покупателей российской нефти и природного газа. Речь также идет о пяти странах, которые помогают России обходить энергетические санкции.

Среди крупнейших покупателей российской нефти называют Китай, Индию и Турцию.

Джонсон сомневается, что Палата представителей проголосует за законопроект до промежуточных выборов 3 ноября. По его словам, в течение следующих двух месяцев у Конгресса будет лишь несколько рабочих дней в Вашингтоне.

Председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Брайан Маст отметил, что документ также оценивают с учетом его возможного влияния на цены на бензин. Если Индия и другие покупатели российской нефти будут вынуждены перейти на другие рынки, это может привести к подорожанию топлива.

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Демократы опасаются расширения полномочий Трампа

Представители Демократической партии имеют иные опасения. Они не исключают, что Трамп может использовать законопроект в качестве юридического основания для введения широкомасштабных пошлин.

Представитель Грегори Микс заявил, что не может поддержать документ, который предоставит президенту дополнительные полномочия в сфере таможенной политики.

Сенат США одобрил законопроект 86 голосами против 11.

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Ожидалось, что Палата представителей рассмотрит документ в сентябре. Сенатор-демократ Ричард Блюменталь ранее выражал надежду, что законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана будет одобрен в Палате представителей именно в этом месяце.

Что предшествовало

Напомним, 7 августа Сенат США одобрил законопроект покойного сенатора Линдси Грэма об ужесточении санкций в отношении России и Ирана.

Документ предусматривает введение 100-процентных вторичных пошлин против стран, которые продолжают закупать российскую нефть и газ. В первую очередь речь идет о Китае и Индии.

Также законопроект предусматривает санкции против российского "теневого флота" танкеров, российских финансовых учреждений, включая Центральный банк РФ, а также крупных государственных энергетических проектов, в том числе "Ямал СПГ", "Арктик СПГ-1", "Арктик СПГ-2" и "Арктик СПГ-3".

Автор: 

россия (89423) санкции (12541) США (30422)
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Топ комментарии
+16
Піндоси санкції не накладуть, бо побоюються зростання ціни на нафту

європейці санкції не накладуть, бо побоюються зростання ціни на газ

кацапські спортсмени можуть виступати всюди під своїми гімнами і прапорами, бо моки побоюються недофінансування.

І лише українці можуть гинути кожний день, бо за їх життя ніхто не побоюється, адже воно для них нічого не варте.

хай ці потвори горять у пеклі.
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04.09.2026 02:14 Ответить
+13
Мерзотники. Вся ця надумана "велич США"- просто голівудське фуфло. Яйця виїденого не вартує цей "оплот демократії".
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04.09.2026 02:48 Ответить
+7
Слуги Трампа побоюються тільки хазяїна.
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04.09.2026 01:44 Ответить

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