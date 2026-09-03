В США расформируют подразделение дронов, которое перенимало опыт ВСУ: сенаторы требуют объяснений, — AP

Индустрия дронов

Двухпартийная группа американских законодателей требует от армии США объяснить, почему она приказала подразделению, дислоцированному в Европе, прекратить специализацию на ведении войны с применением беспилотников.

Об этом пишет AssociatedPress, передает Цензор.НЕТ.

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Речь идет о батальоне беспилотных ударных систем (Unmanned Assault Battalion) в составе 173-й воздушно-десантной бригады, в котором служат около 600 военных. Они самостоятельно создавали дроны и отрабатывали тактику ведения боя, которую Украина первой массово применила в войне против России, а Иран использовал в противостоянии с США.

"Мы глубоко обеспокоены тем, что ликвидация этого специализированного подразделения беспилотников ограничит нашу способность перенимать опыт союзников, в частности Вооруженных Сил Украины, и помешает нашим усилиям по модернизации ведения войны с применением дронов с той скоростью, которая необходима для конкуренции на современном поле боя", — говорится в письме законодателей.

Также законодатели просят объяснить причины этого решения.

Письмо было отправлено во вторник министру армии США Дэну Дрисколлу, который покидает свой пост, и генералу Кристоферу ЛаНеву, исполняющему обязанности начальника штаба армии США. Письмо подписали сенатор-демократ Джин Шахин из Нью-Гэмпшира, сенатор-республиканец Том Тиллис из Северной Каролины, независимый сенатор Ангус Кинг из штата Мэн и конгрессмен-республиканец Майк Тернер из Огайо.

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"Это специализированное подразделение было взвешенным ответом в то время, когда характер войны меняется быстрее, чем обычные формирования способны адаптироваться", — подчеркнули в письме.

Законодатели хотят понять, на каких данных, анализе и процедурах основывалось это решение, принятое менее чем через год после начала работы подразделения. Также они хотят выяснить, было ли решение принято на основании указаний руководства Пентагона или его самостоятельно приняла армия США.

ЛаНев, временно исполняющий обязанности высшего военного должностного лица армии США, недавно приказал батальону сосредоточиться на своей основной задаче — быть воздушно-десантным пехотным подразделением.

"Решение было принято после внезапного отстранения министром обороны США Питом Хэгсетом предыдущего начальника штаба армии, генерала Рэнди Джорджа.

Интеграция беспилотников в тактику армии была одним из главных направлений работы Джорджа. В прошлом году он и Дрисколл представили так называемую "Инициативу трансформации армии", которая предусматривала интеграцию "модернизированных беспилотных авиационных систем в воинские формирования", — пишут журналисты.

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Джордж, возглавивший штаб армии США при президенте Джо Байдене, регулярно говорил о необходимости ускорить разработку новых систем беспилотников и передать их в распоряжение рядовых военнослужащих, а не только специализированных подразделений. Дрисколл поддерживал эти усилия и сосредоточивался на сокращении бюрократических процедур, чтобы военные подрядчики могли быстро разрабатывать больше дронов.

"После того как Хэгсет без объяснения причин отстранил Джорджа в апреле, его сменил ЛаНев. На этой неделе Дрисколл также подал в отставку, а впоследствии сообщил в социальных сетях, что среда станет его последним полным рабочим днем на этой должности. Причину его отставки публично не раскрывали, однако он был союзником Джорджа, а о его напряженных отношениях с Хегсетом широко сообщали СМИ", — напоминает издание.

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