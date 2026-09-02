США ведут переговоры с Украиной о лицензиях на производство ракет для Patriot, — Рубио

Соединенные Штаты и Украина ведут переговоры о передаче лицензии на производство ракет для систем ПВО Patriot.

Об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил в эфире The Brian Kilmeade Show, сообщает Цензор.НЕТ.

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Рубио рассказал о ходе переговоров по предоставлению Украине лицензий на собственное производство ракет-перехватчиков для систем Patriot.

О лицензиях на Patriot

Отвечая на вопрос о возможности предоставления Украине лицензий на собственное производство перехватчиков, Рубио подтвердил, что этот вопрос сейчас находится на стадии переговоров: "Это сейчас согласовывается. Но, как я уже говорил, это не является немедленным решением".

В то же время он предупредил, что даже при наличии лицензии развертывание полноценного производства — процесс не быстрый: создание заводов для выпуска такого сложного оружия занимает несколько лет, поэтому лицензия сама по себе не решит насущные краткосрочные потребности Украины.

Рубио также отметил, что перехватчики ПВО стали самым востребованным видом вооружения в мире — в них нуждается не только Украина, но и страны Ближнего Востока.

"Прежде чем оказывать помощь другим государствам, США должны гарантировать достаточность собственных оборонных запасов, и именно доступность техники, а не политическая воля, является главным сдерживающим фактором", — заявил чиновник.

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Он также подчеркнул, что Вашингтон оказал Украине больше помощи, чем любая другая страна, и продолжает делать это в пределах собственных возможностей.

Госсекретарь добавил, что вопрос о возможном использовании украинских технологий производства дронов в сотрудничестве с США также находится на стадии переговоров, однако конкретных объявлений пока нет.

Что этому предшествовало?

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Владимиром Зеленским на саммите НАТО 8 июля заявлял, что США могут предоставить Украине лицензию на производство ракет для систем ПВО Patriot. В конце прошлой недели он отмечал, что Вашингтону следует быть "очень осторожным" с передачей Украине лицензии.

В августе постоянный представитель США при НАТО Мэтью Витакер заявил, что соглашения с Украиной о производстве ракет Patriot до зимы не будет.

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