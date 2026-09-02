США ведуть переговори з Україною щодо ліцензій на виробництво ракет для Patriot, - Рубіо

Сполучені Штати та Україна ведуть переговори щодо передачі ліцензії на виробництво ракет для систем ППО Patriot.

Про це держсекретар США Марко Рубіо заявив в ефірі The Brian Kilmeade Show, інформує Цензор.НЕТ.

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Рубіо розповів про статус перемовин щодо надання Україні ліцензій на власне виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

Про ліцензії на Patriot

Відповідаючи на запитання про можливість надання Україні ліцензій на власне виробництво перехоплювачів, Рубіо підтвердив, що це питання наразі перебуває в стадії перемовин: "Це наразі узгоджується. Але, як я вже казав, це не є негайним рішенням".

Водночас він застеріг, що навіть за наявності ліцензії розгортання повноцінного виробництва — процес не швидкий: створення заводів для випуску такої складної зброї займає кілька років, тому ліцензія сама собою не вирішить нагальні короткострокові потреби України.

Рубіо також зазначив, що перехоплювачі ППО стали найбільш затребуваним видом озброєння у світі — їх потребує не лише Україна, а й країни Близького Сходу.

"Перш ніж надавати допомогу іншим державам, США мають гарантувати достатність власних оборонних запасів, і саме доступність техніки, а не політична воля, є головним обмежувальним фактором", — заявив посадовець.

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Він також наголосив, що Вашингтон надав Україні більше допомоги, ніж будь-яка інша країна, і продовжує робити це в межах власних можливостей.

Держсекретар додав, що питання можливого використання українських технологій виробництва дронів у співпраці зі США також перебуває на стадії перемовин, однак конкретних анонсів наразі немає.

Що передувало?

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським на саміті НАТО 8 липня заявляв, що США можуть надати Україні ліцензію на виробництво ракет до систем ППО Patriot. Наприкінці минулого тижня він зазначав, що Вашингтону слід бути "дуже обережним" з передачею Україні ліцензії.

В серпні постійний представник США при НАТО Метью Вітакер заявив, що угоди з Україною про виробництво ракет Patriot до зими не буде.

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