У США розформують підрозділ дронів, який переймав досвід ЗСУ: сенатори хочуть пояснень, - AP

Індустрія дронів

Двопартійна група американських законодавців вимагає від армії США пояснити, чому вона наказала підрозділу, дислокованому в Європі, припинити спеціалізацію на веденні війни із застосуванням безпілотників.

Про це пише Associated Press, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Йдеться про батальйон безпілотних ударних систем (Unmanned Assault Battalion) у складі 173-ї повітрянодесантної бригади, в якому служать близько 600 військових. Вони самостійно створювали дрони та відпрацьовували тактику ведення бою, яку Україна першою масово застосувала у війні проти Росії, а Іран використовував у протистоянні зі США.

"Ми глибоко стурбовані тим, що ліквідація цього спеціалізованого підрозділу безпілотників обмежить нашу здатність переймати досвід союзників, зокрема Збройних Сил України, та завадить нашим зусиллям модернізувати ведення війни із застосуванням дронів із тією швидкістю, яка необхідна для конкуренції на сучасному полі бою", - йдеться в листі законодавців.

Також законодавці просять пояснення цього рішення.

Лист було надіслано у вівторок міністру армії США Дану Дрісколлу, який залишає посаду, та генералу Крістоферу ЛаНеву, виконувачу обов'язків начальника штабу армії США. Лист підписали сенаторка-демократка Джин Шахін від Нью-Гемпширу, сенатор-республіканець Том Тілліс від Північної Кароліни, незалежний сенатор Ангус Кінг від штату Мен та конгресмен-республіканець Майк Тернер від Огайо.

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"Цей спеціалізований підрозділ був розважливою відповіддю в час, коли характер війни змінюється швидше, ніж звичайні формування здатні адаптуватися", - наголосили у листі.

Законодавці хочуть зрозуміти, на яких даних, аналізі та процедурах ґрунтувалося це рішення, ухвалене менш ніж через рік після початку роботи підрозділу. Також вони хочуть з'ясувати, чи було рішення ухвалене на підставі вказівок керівництва Пентагону, чи його самостійно прийняла армія США.

ЛаНев, який тимчасово виконує обов'язки найвищого військового посадовця армії США, нещодавно наказав батальйону зосередитися на його основному завданні - бути повітрянодесантним піхотним підрозділом.

"Рішення було ухвалене після раптового усунення міністром оборони США Пітом Гегсетом попереднього начальника штабу армії, генерала Ренді Джорджа.

Інтеграція безпілотників у тактику армії була одним із головних напрямів роботи Джорджа. Минулого року він і Дрісколл представили так звану "Ініціативу трансформації армії", яка передбачала інтеграцію "модернізованих безпілотних авіаційних систем у військові формування", - пишуть журналісти.

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Джордж, який очолив штаб армії США за президента Джо Байдена, регулярно говорив про необхідність прискорити розробку нових систем безпілотників і передати їх у розпорядження звичайних військовослужбовців, а не лише спеціалізованих підрозділів. Дрісколл підтримував такі зусилля та зосереджувався на скороченні бюрократичних процедур для того, щоб військові підрядники могли швидко розробляти більше дронів.

"Після того як Гегсет без пояснення причин усунув Джорджа у квітні, його замінив ЛаНев. Цього тижня Дрісколл також подав у відставку, а згодом повідомив у соціальних мережах, що середа стане його останнім повним робочим днем на посаді. Причину його відставки публічно не розкривали, однак він був союзником Джорджа, а про його напружені відносини з Гегсетом широко повідомляли ЗМІ", - нагадує видання.

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