Палата представників США гальмує санкції проти РФ: побоюються зростання цін на нафту, - ЗМІ

Законопроєкт США про посилення санкцій проти Росії, який раніше підтримав Сенат, може бути відкладений до листопадових проміжних виборів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

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У Палаті представників побоюються зростання цін

Документ зіткнувся з опором у Палаті представників США. Однією з причин стали побоювання щодо можливого зростання цін на нафту та бензин.

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що підтримує санкції проти Росії, але законопроєкт потребує доопрацювання.

"Ми всі віримо у введення санкцій проти Росії, але для ухвалення законопроєкту необхідна правильна формула", – сказав Джонсон.

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За даними Bloomberg, документ може надати президенту США Дональду Трампу повноваження запроваджувати 100% мита проти п’яти найбільших покупців російської нафти та природного газу. Також ідеться про п’ять країн, які допомагають Росії обходити енергетичні санкції.

Серед найбільших покупців російської нафти називають Китай, Індію та Туреччину.

Джонсон сумнівається, що Палата представників проголосує за законопроєкт до проміжних виборів 3 листопада. За його словами, протягом наступних двох місяців у Конгресу буде лише кілька робочих днів у Вашингтоні.

Голова комітету Палати представників у закордонних справах Браян Маст зазначив, що документ також оцінюють з огляду на його можливий вплив на ціни на бензин. Якщо Індія та інші покупці російської нафти будуть змушені перейти на інші ринки, це може призвести до подорожчання пального.

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Демократи побоюються розширення повноважень Трампа

Представники Демократичної партії мають інші побоювання. Вони не виключають, що Трамп може використати законопроєкт як юридичну підставу для запровадження широкомасштабних мит.

Представник Грегорі Мікс заявив, що не може підтримати документ, який надасть президенту додаткові повноваження у сфері митної політики.

Сенат США схвалив законопроєкт 86 голосами проти 11.

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Очікувалося, що Палата представників розгляне документ у вересні. Сенатор-демократ Річард Блюменталь раніше висловлював сподівання, що законопроєкт щодо посилення санкцій проти Росії та Ірану буде схвалений у Палаті представників саме цього місяця.

Що передувало

Нагадаємо, 7 серпня, Сенат США схвалив законопроєкт покійного сенатора Ліндсі Грема про посилення санкцій щодо Росії та Ірану.

Документ передбачає запровадження 100-відсоткових вторинних мит проти країн, які продовжують купувати російські нафту та газ. Насамперед йдеться про Китай та Індію.

Також законопроєкт передбачає санкції проти російського "тіньового флоту" танкерів, російських фінансових установ, включно з Центральним банком РФ, а також великих державних енергетичних проєктів, у тому числі "Ямал СПГ", "Арктик СПГ-1", "Арктик СПГ-2" та "Арктик СПГ-3".