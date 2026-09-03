Паломництво до Умані на Рош га-Шана: США рекомендували громадянам утриматися від поїздок
Державний департамент США рекомендував громадянам Сполучених Штатів утриматися від поїздок до Умані Черкаської області під час щорічного паломництва хасидів на святкування єврейського нового року Рош га-Шана.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві посольства США в Україні.
- Цього року Рош га-Шана припадає на 11–13 вересня. У Вашингтоні пояснили рекомендацію чинним для України найвищим рівнем безпекового попередження.
США попередили про ризики для паломників
У посольстві зазначили, що від початку війни російські авіаудари вражають цивільні будівлі та об’єкти критичної інфраструктури по всій Україні. Зокрема, такі удари фіксувалися і в Умані.
Окремо американська сторона звернула увагу на недостатню кількість укриттів у місті.
"Місцева влада повідомляє, що в Умані недостатньо укриттів, щоб розмістити всіх очікуваних паломників", - йдеться у повідомленні.
Воєнний стан в Україні
У США також наголосили, що в Україні продовжує діяти воєнний стан. На поїздки паломників впливатимуть комендантська година та обмеження на пересування.
У заяві посольства зазначили, що ці обставини також потрібно враховувати під час планування поїздки до Умані на Рош га-Шана.
- Раніше повідомлялося, що в Умані через Рош га-Шана обмежать в’їзд і пересування містом із 4 до 17 вересня.
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