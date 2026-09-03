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Новини Святкування Рош га-Шана
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Паломництво до Умані на Рош га-Шана: США рекомендували громадянам утриматися від поїздок

Хасиди-паломники в Умані під час святкування Рош га-Шана

Державний департамент США рекомендував громадянам Сполучених Штатів утриматися від поїздок до Умані Черкаської області під час щорічного паломництва хасидів на святкування єврейського нового року Рош га-Шана.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві посольства США в Україні.

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  • Цього року Рош га-Шана припадає на 11–13 вересня. У Вашингтоні пояснили рекомендацію чинним для України найвищим рівнем безпекового попередження.

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США попередили про ризики для паломників

У посольстві зазначили, що від початку війни російські авіаудари вражають цивільні будівлі та об’єкти критичної інфраструктури по всій Україні. Зокрема, такі удари фіксувалися і в Умані.

Окремо американська сторона звернула увагу на недостатню кількість укриттів у місті.

"Місцева влада повідомляє, що в Умані недостатньо укриттів, щоб розмістити всіх очікуваних паломників", - йдеться у повідомленні.

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Воєнний стан в Україні

У США також наголосили, що в Україні продовжує діяти воєнний стан. На поїздки паломників впливатимуть комендантська година та обмеження на пересування.

У заяві посольства зазначили, що ці обставини також потрібно враховувати під час планування поїздки до Умані на Рош га-Шана.

  • Раніше повідомлялося, що в Умані через Рош га-Шана обмежать в’їзд і пересування містом із 4 до 17 вересня.

Автор: 

обстріл (36496) паломництво (44) США (22548) Умань (251) атака (2030) дрони (8805) Черкаська область (265) Уманський район (31)
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Топ коментарі
+11
Ну, Умань хоч відпочине від нальотів. А потім вийде прибирати за цими побратимами зе, де і інших
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03.09.2026 21:23 Відповісти
+4
гарний національний празник хазяїв українців. слава шабату!
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03.09.2026 21:11 Відповісти
+4
Хасіди достатньо шикарно платять за всі свої залишені речі. Коли у інтернет просторі розпочинається дискус з приводу святкування ними, то для початку запитайте про це уманців. За 10 діб вони залишають інколи в Умані стільки грошей, як раніше у Криму залишали відпочивальники за весь сезон.... Я згаю дуже дуже добре про що пишу
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03.09.2026 21:49 Відповісти

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