В Умані через Рош га-Шана обмежать в’їзд і пересування містом із 4 до 17 вересня
В Умані на Черкащині з 4 до 17 вересня діятиме особливий режим в’їзду, виїзду та пересування через святкування Рош га-Шана та прибуття хасидських паломників. На частині доріг транспорт до міста не пропускатимуть, а на основних в’їздах посилять контроль.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.
"Від 4 до 17 вересня через проведення Рош га-Шана в місті діятиме особливий режим в'їзду, виїзду та пересування. Як це було в попередні роки", – повідомив він.
Де заборонять в’їзд до Умані
Рух із траси М-05 Київ – Одеса до Умані через вулицю Визволителів буде дозволений лише для паломників-хасидів.
Водночас в’їзд транспорту до міста заборонять з автодороги М-30 на вулиці Дерев’янка та Горіхову, а також із села Родниківка на вулицю Павлова.
Посилений контрольно-пропускний режим запровадять на в’їздах із М-30 на вулиці Дерев’янка, Михайлівську та Вокзальну, з М-05 на вулицю Єднання, із села Городецьке – на перехресті вулиць Городецької та Максима Залізняка, а з Родниківки – на вулицю Київську.
Алкоголь, піротехніка та зброя – під забороною
Окремі обмеження діятимуть безпосередньо в районі паломництва. Там заборонять продаж алкогольних напоїв, феєрверків та іншої піротехніки, ножів та інших колючо-ріжучих предметів.
Також під заборону потраплять пневматична зброя та іграшки, що її імітують.
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