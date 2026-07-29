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Новини Святкування Рош га-Шана
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МЗС попередило прочан-хасидів про ризики під час поїздки до Умані на святкування Рош га-Шана

Хасиди в Умані

В умовах постійних масованих ракетних обстрілів українських міст і громад, цивільної й транспортної інфраструктури МЗС України закликає прочан-хасидів, які планують здійснити паломництво до Умані задля відзначення Рош га-Шана, врахувати неможливість гарантування повноцінної безпеки іноземним громадянам на території України.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України, передає Цензор.НЕТ.

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"У разі відвідання Умані попри застереження української влади, слід зважати на те, що в Україні діє правовий режим воєнного стану, що передбачає низку додаткових регулювань, зокрема обмеження свободи пересування, комендантську годину, посилене патрулювання, заборону проведення масових заходів та зібрань, а також застосування примусових заходів до осіб, які не дотримуються встановлених обмежень", - йдеться в повідомленні.

Що потрібно враховувати?

Також у МЗС назвали інші обставини, які варто враховувати під час планування поїздок до України:

  • перевантаженість наземного транспортного сполучення з Україною та можливі затримки руху транспорту через обстріли транспортної інфраструктури;
  • відсутність достатньої кількості приміщень цивільного захисту для укриття паломників у місцях їхнього масового перебування в Умані;
  • відсутність достатньої кількості медичного персоналу та медичних закладів в Умані для забезпечення медичного обслуговування прочан.

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Куди звертатися?

Так, у разі необхідності, за додатковою інформацією та роз’ясненнями, пов’язаними із здійсненням паломництва до Умані, МЗС рекомендує звертатися до відповідних міністерств, служб та відомств: Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Черкаської обласної державної адміністрації, Уманської міської ради.

Для паломників, які прибувають до міста Умань, рекомендується ознайомитися з інформаційною довідкою.

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Автор: 

МЗС (4215) Умань (248) хасиди (176) Черкаська область (252) Уманський район (27)
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Топ коментарі
+5
Ніхто по них стріляти небуде!
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29.07.2026 11:42 Відповісти
+4
Они отбитые. Им похер
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29.07.2026 11:41 Відповісти
+3
Свої в педирації домовляться за безпеку!..
То гоїв тільки нищать!...
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29.07.2026 11:44 Відповісти

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