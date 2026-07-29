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Новости Празднование Рош га-Шана в Умани
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МИД предупредил паломников-хасидов о рисках во время поездки в Умань на празднование Рош га-Шана

Хасиды в Умани

В условиях постоянных массированных ракетных обстрелов украинских городов и населенных пунктов, гражданской и транспортной инфраструктуры МИД Украины призывает паломников-хасидов, планирующих совершить паломничество в Умань для празднования Рош ха-Шана, учесть невозможность обеспечения полноценной безопасности иностранных граждан на территории Украины.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ.

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"В случае посещения Умани вопреки предостережениям украинских властей следует учитывать, что в Украине действует правовой режим военного положения, который предусматривает ряд дополнительных ограничений, в частности ограничение свободы передвижения, комендантский час, усиленное патрулирование, запрет на проведение массовых мероприятий и собраний, а также применение принудительных мер к лицам, не соблюдающим установленные ограничения", - говорится в сообщении.

Что нужно учитывать?

Также в МИД назвали другие обстоятельства, которые следует учитывать при планировании поездок в Украину:

  • перегруженность наземного транспортного сообщения с Украиной и возможные задержки движения транспорта из-за обстрелов транспортной инфраструктуры;
  • отсутствие достаточного количества помещений гражданской защиты для укрытия паломников в местах их массового пребывания в Умани;
  • отсутствие достаточного количества медицинского персонала и медицинских учреждений в Умани для обеспечения медицинского обслуживания паломников.

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Куда обращаться?

Так, в случае необходимости за дополнительной информацией и разъяснениями, связанными с совершением паломничества в Умань, МИД рекомендует обращаться в соответствующие министерства, службы и ведомства: Министерства внутренних дел Украины, Национальной полиции Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной таможенной службы Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Черкасской областной государственной администрации, Уманского городского совета.

Паломникам, прибывающим в город Умань, рекомендуется ознакомиться с информационной справкой.

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Автор: 

МИД (7295) Умань (378) хасиды (260) Черкасская область (249) Уманский район (27)
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Топ комментарии
+6
Ніхто по них стріляти небуде!
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29.07.2026 11:42 Ответить
+5
Они отбитые. Им похер
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29.07.2026 11:41 Ответить
+4
Шо опять? Та віддайте їм цього Цадика та нехай собі моляться!
Набагато корисніше для українців було б обміняти його на щось корисне для українців! 👍
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29.07.2026 11:46 Ответить

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