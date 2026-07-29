МИД предупредил паломников-хасидов о рисках во время поездки в Умань на празднование Рош га-Шана
В условиях постоянных массированных ракетных обстрелов украинских городов и населенных пунктов, гражданской и транспортной инфраструктуры МИД Украины призывает паломников-хасидов, планирующих совершить паломничество в Умань для празднования Рош ха-Шана, учесть невозможность обеспечения полноценной безопасности иностранных граждан на территории Украины.
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ.
"В случае посещения Умани вопреки предостережениям украинских властей следует учитывать, что в Украине действует правовой режим военного положения, который предусматривает ряд дополнительных ограничений, в частности ограничение свободы передвижения, комендантский час, усиленное патрулирование, запрет на проведение массовых мероприятий и собраний, а также применение принудительных мер к лицам, не соблюдающим установленные ограничения", - говорится в сообщении.
Что нужно учитывать?
Также в МИД назвали другие обстоятельства, которые следует учитывать при планировании поездок в Украину:
- перегруженность наземного транспортного сообщения с Украиной и возможные задержки движения транспорта из-за обстрелов транспортной инфраструктуры;
- отсутствие достаточного количества помещений гражданской защиты для укрытия паломников в местах их массового пребывания в Умани;
- отсутствие достаточного количества медицинского персонала и медицинских учреждений в Умани для обеспечения медицинского обслуживания паломников.
Куда обращаться?
Так, в случае необходимости за дополнительной информацией и разъяснениями, связанными с совершением паломничества в Умань, МИД рекомендует обращаться в соответствующие министерства, службы и ведомства: Министерства внутренних дел Украины, Национальной полиции Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной таможенной службы Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Черкасской областной государственной администрации, Уманского городского совета.
Паломникам, прибывающим в город Умань, рекомендуется ознакомиться с информационной справкой.
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