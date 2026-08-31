В Умани из-за Рош га-Шана ограничат въезд и передвижение по городу с 4 по 17 сентября

В Умани Черкасской области с 4 по 17 сентября будет действовать особый режим въезда, выезда и передвижения в связи с празднованием Рош ха-Шана и прибытием хасидских паломников. На некоторых дорогах транспорт в город не будут пропускать, а на основных въездах усилят контроль.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

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"С 4 по 17 сентября в связи с проведением Рош га-Шана в городе будет действовать особый режим въезда, выезда и передвижения. Как это было в предыдущие годы", - сообщил он.

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Где запретят въезд в Умань

Движение с трассы М-05 Киев – Одесса в Умань через улицу Освободителей будет разрешено только для паломников-хасидов.

В то же время въезд транспорта в город будет запрещен с автодороги М-30 на улицы Деревянко и Ореховую, а также из села Родниковка на улицу Павлова.

Усиленный контрольно-пропускной режим введут на въездах с М-30 на улицы Деревянка, Михайловскую и Вокзальную, с М-05 на улицу Единства, из села Городецкое - на перекрестке улиц Городецкой и Максима Зализняка, а из Родниковки — на улицу Киевскую.

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Алкоголь, пиротехника и оружие - под запретом

Отдельные ограничения будут действовать непосредственно в районе паломничества. Там запретят продажу алкогольных напитков, фейерверков и другой пиротехники, ножей и других колюще-режущих предметов.

Также под запрет попадут пневматическое оружие и игрушки, имитирующие его.

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