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Новости Празднование Рош га-Шана в Умани
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Паломничество в Умань на Рош га-Шана: США рекомендовали гражданам воздержаться от поездок

Хасиды-паломники в Умани во время празднования Рош га-Шана

Государственный департамент США рекомендовал гражданам Соединенных Штатов воздержаться от поездок в Умань Черкасской области во время ежегодного паломничества хасидов на празднование еврейского нового года Рош га-Шана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении посольства США в Украине.

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  • В этом году Рош га-Шана приходится на 11–13 сентября. В Вашингтоне объяснили эту рекомендацию действующим для Украины наивысшим уровнем предупреждения о безопасности.

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США предупредили о рисках для паломников

В посольстве отметили, что с начала войны российские авиаудары наносят по гражданским зданиям и объектам критической инфраструктуры по всей Украине. В частности, такие удары фиксировались и в Умани.

Отдельно американская сторона обратила внимание на недостаточное количество укрытий в городе.

"Местные власти сообщают, что в Умани недостаточно укрытий, чтобы разместить всех ожидаемых паломников", - говорится в сообщении.

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Военное положение в Украине

В США также подчеркнули, что в Украине продолжает действовать военное положение. На поездки паломников будут влиять комендантский час и ограничения на передвижение.

В заявлении посольства отметили, что эти обстоятельства также необходимо учитывать при планировании поездки в Умань на Рош ха-Шана.

  • Ранее сообщалось, что в Умани из-за Рош га-Шана ограничат въезд и передвижение по городу с 4 по 17 сентября.

Автор: 

обстрел (35192) паломничество (67) США (30419) Умань (381) атака (2025) дроны (8092) Черкасская область (261) Уманский район (31)
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Топ комментарии
+7
Ну, Умань хоч відпочине від нальотів. А потім вийде прибирати за цими побратимами зе, де і інших
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03.09.2026 21:23 Ответить
+3
Треба їх ловити і обмінювати на наших полонених через гамерику.
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03.09.2026 21:20 Ответить
+3
При чому тут гамерика? Ну наловимо. Вони заб'ють всю каналізацію. А нетаньягу вони непотрібні, бо це секта
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03.09.2026 21:28 Ответить

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