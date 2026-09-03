Паломничество в Умань на Рош га-Шана: США рекомендовали гражданам воздержаться от поездок

Государственный департамент США рекомендовал гражданам Соединенных Штатов воздержаться от поездок в Умань Черкасской области во время ежегодного паломничества хасидов на празднование еврейского нового года Рош га-Шана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении посольства США в Украине.

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В этом году Рош га-Шана приходится на 11–13 сентября. В Вашингтоне объяснили эту рекомендацию действующим для Украины наивысшим уровнем предупреждения о безопасности.

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США предупредили о рисках для паломников

В посольстве отметили, что с начала войны российские авиаудары наносят по гражданским зданиям и объектам критической инфраструктуры по всей Украине. В частности, такие удары фиксировались и в Умани.

Отдельно американская сторона обратила внимание на недостаточное количество укрытий в городе.

"Местные власти сообщают, что в Умани недостаточно укрытий, чтобы разместить всех ожидаемых паломников", - говорится в сообщении.

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Военное положение в Украине

В США также подчеркнули, что в Украине продолжает действовать военное положение. На поездки паломников будут влиять комендантский час и ограничения на передвижение.

В заявлении посольства отметили, что эти обстоятельства также необходимо учитывать при планировании поездки в Умань на Рош ха-Шана.