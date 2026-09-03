Многочисленные попадания и пожары: РФ атаковала добывающие активы "Нафтогаза"
В ночь на 3 сентября под обстрел попали сразу несколько производственных предприятий "Укрнафта".
Об этом сообщили в "Нафтогазе", передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, зафиксированы многочисленные попадания, возникли пожары.
Поврежденное в результате удара оборудование остановлено. Специалисты оценивают последствия атаки.
Сообщается, что во время удара работники находились в укрытиях. Пострадавших нет.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что в течение недели российские оккупанты совершили 13 атак на объекты "Нафтогаза".
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