Многочисленные попадания и пожары: РФ атаковала добывающие активы "Нафтогаза"

В ночь на 3 сентября под обстрел попали сразу несколько производственных предприятий "Укрнафта".

Об этом сообщили в "Нафтогазе", передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, зафиксированы многочисленные попадания, возникли пожары.

Поврежденное в результате удара оборудование остановлено. Специалисты оценивают последствия атаки.

Сообщается, что во время удара работники находились в укрытиях. Пострадавших нет.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в течение недели российские оккупанты совершили 13 атак на объекты "Нафтогаза".

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