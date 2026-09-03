РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15290 посетителей онлайн
Новости Обстрел энергетической и газовой инфраструктуры
1 010 4

Многочисленные попадания и пожары: РФ атаковала добывающие активы "Нафтогаза"

Атаки РФ на "Нафтогаз"

В ночь на 3 сентября под обстрел попали сразу несколько производственных предприятий "Укрнафта".

Об этом сообщили в "Нафтогазе", передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Как отмечается, зафиксированы многочисленные попадания, возникли пожары.

Поврежденное в результате удара оборудование остановлено. Специалисты оценивают последствия атаки.

Сообщается, что во время удара работники находились в укрытиях. Пострадавших нет.

Читайте также: Оккупанты вновь нанесли удар по Херсонской ТЭЦ: полностью выведено из строя все генерирующее оборудование

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в течение недели российские оккупанты совершили 13 атак на объекты "Нафтогаза".

Читайте: Россия с начала года разрушила 37 заправок группы "Нафтогаз"

Автор: 

Нафтогаз (3161) обстрел (35192) Укрнафта (204)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 