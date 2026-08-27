Оккупанты вновь нанесли удар по Херсонской ТЭЦ: полностью выведено из строя все генерирующее оборудование

В ночь на 27 августа российские войска вновь атаковали Херсонскую ТЭЦ Группы "Нафтогаз", в результате чего станция получила критические повреждения.

Об этом сообщает "Нафтогаз", передает Цензор.НЕТ.

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ТЭЦ атаковали 4 КАБ

Как отмечается, по территории станции был нанесен удар сразу 4 управляемыми авиационными бомбами (КАБ).

ТЭЦ получила критические повреждения. В результате удара полностью уничтожено и выведено из строя все теплогенерирующее и энергогенерирующее оборудование, которое оставалось на станции.

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"Россияне нанесли удар по исключительно гражданскому объекту, который обеспечивает теплом значительную часть жилых домов Херсона. Эта атака не имеет никакого военного смысла. Ее единственная цель - террор против гражданского населения и попытка лишить десятки тысяч херсонцев источника тепла в преддверии отопительного сезона", - подчеркнул и. о. председателя правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко.

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Что предшествовало

Напомним, 26 августа российские войска нанесли удар управляемой авиационной бомбой по Херсонской ТЭЦ Группы "Нафтогаз". В результате атаки основной источник тепла для города подвергся серьезным разрушениям.