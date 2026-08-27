Оккупанты вновь нанесли удар по Херсонской ТЭЦ: полностью выведено из строя все генерирующее оборудование
В ночь на 27 августа российские войска вновь атаковали Херсонскую ТЭЦ Группы "Нафтогаз", в результате чего станция получила критические повреждения.
Об этом сообщает "Нафтогаз", передает Цензор.НЕТ.
ТЭЦ атаковали 4 КАБ
Как отмечается, по территории станции был нанесен удар сразу 4 управляемыми авиационными бомбами (КАБ).
ТЭЦ получила критические повреждения. В результате удара полностью уничтожено и выведено из строя все теплогенерирующее и энергогенерирующее оборудование, которое оставалось на станции.
"Россияне нанесли удар по исключительно гражданскому объекту, который обеспечивает теплом значительную часть жилых домов Херсона. Эта атака не имеет никакого военного смысла. Ее единственная цель - террор против гражданского населения и попытка лишить десятки тысяч херсонцев источника тепла в преддверии отопительного сезона", - подчеркнул и. о. председателя правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко.
Что предшествовало
Напомним, 26 августа российские войска нанесли удар управляемой авиационной бомбой по Херсонской ТЭЦ Группы "Нафтогаз". В результате атаки основной источник тепла для города подвергся серьезным разрушениям.
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