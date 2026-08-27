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Новини Удари по енергетиці
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Окупанти повторно вдарили по Херсонській ТЕЦ: повністю виведено з ладу все генеруюче обладнання

Удар РФ по Херсонській ТЕЦ

У ніч на 27 серпня російські війська повторно атакували Херсонську ТЕЦ Групи "Нафтогаз", унаслідок чого станція зазнала критичних руйнувань.

Про це повідомляє "Нафтогаз", передає Цензор.НЕТ.

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ТЕЦ атакували 4 КАБи

Як зазначається, по території станції завдано удару одразу 4 керованими авіаційними бомбами (КАБ).

ТЕЦ зазнала критичних руйнувань. Унаслідок удару повністю знищене та виведене з ладу все теплогенеруюче й енергогенеруюче обладнання, яке залишалося на станції.

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"Росіяни вдарили по виключно цивільному об’єкту, який забезпечує теплом значну частину житлових будинків Херсона. Ця атака не має жодного військового сенсу. Її єдина мета - терор цивільного населення та спроба позбавити десятки тисяч херсонців джерела тепла напередодні опалювального сезону", - наголосив в. о. голови правління "Нафтогазу" Сергій Федоренко.

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Що передувало

Нагадаємо, 26 серпня російські війська завдали удару керованою авіаційною бомбою по Херсонській ТЕЦ Групи "Нафтогаз". Унаслідок атаки основне джерело тепла для міста зазнало серйозних руйнувань.

Автор: 

Нафтогаз (1463) ТЕЦ (203) Херсон (3782) Херсонська область (6915) Херсонський район (1028)
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Топ коментарі
+8
Соромлюся спитати - я яку ТЕЦ на росії повністю виведено з ладу після удару у відповідь українськими КАБами?
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27.08.2026 13:56 Відповісти
+4
всі наші КАБи - то бубочкін асфальт
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27.08.2026 14:06 Відповісти
+3
А какая кацапская ТЭЦ кроме белгородской находится на достижимом расстоянии для наших ударов? Никакими дронами вывести из строя генерирующее оборудование на таких объектах невозможно. Только баллистика или крылатые ракеты.
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27.08.2026 14:07 Відповісти

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