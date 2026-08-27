Окупанти повторно вдарили по Херсонській ТЕЦ: повністю виведено з ладу все генеруюче обладнання

У ніч на 27 серпня російські війська повторно атакували Херсонську ТЕЦ Групи "Нафтогаз", унаслідок чого станція зазнала критичних руйнувань.

Про це повідомляє "Нафтогаз", передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

ТЕЦ атакували 4 КАБи

Як зазначається, по території станції завдано удару одразу 4 керованими авіаційними бомбами (КАБ).

ТЕЦ зазнала критичних руйнувань. Унаслідок удару повністю знищене та виведене з ладу все теплогенеруюче й енергогенеруюче обладнання, яке залишалося на станції.

Також дивіться: Рашисти вдруге за тиждень атакували бригаду енергетиків у Запоріжжі. ФОТО

"Росіяни вдарили по виключно цивільному об’єкту, який забезпечує теплом значну частину житлових будинків Херсона. Ця атака не має жодного військового сенсу. Її єдина мета - терор цивільного населення та спроба позбавити десятки тисяч херсонців джерела тепла напередодні опалювального сезону", - наголосив в. о. голови правління "Нафтогазу" Сергій Федоренко.

Також читайте: Зеленський про припинення ударів по енергетиці та агросектору: Ми готові домовлятися з РФ

Що передувало

Нагадаємо, 26 серпня російські війська завдали удару керованою авіаційною бомбою по Херсонській ТЕЦ Групи "Нафтогаз". Унаслідок атаки основне джерело тепла для міста зазнало серйозних руйнувань.