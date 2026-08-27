Окупанти повторно вдарили по Херсонській ТЕЦ: повністю виведено з ладу все генеруюче обладнання
У ніч на 27 серпня російські війська повторно атакували Херсонську ТЕЦ Групи "Нафтогаз", унаслідок чого станція зазнала критичних руйнувань.
Про це повідомляє "Нафтогаз", передає Цензор.НЕТ.
ТЕЦ атакували 4 КАБи
Як зазначається, по території станції завдано удару одразу 4 керованими авіаційними бомбами (КАБ).
ТЕЦ зазнала критичних руйнувань. Унаслідок удару повністю знищене та виведене з ладу все теплогенеруюче й енергогенеруюче обладнання, яке залишалося на станції.
"Росіяни вдарили по виключно цивільному об’єкту, який забезпечує теплом значну частину житлових будинків Херсона. Ця атака не має жодного військового сенсу. Її єдина мета - терор цивільного населення та спроба позбавити десятки тисяч херсонців джерела тепла напередодні опалювального сезону", - наголосив в. о. голови правління "Нафтогазу" Сергій Федоренко.
Що передувало
Нагадаємо, 26 серпня російські війська завдали удару керованою авіаційною бомбою по Херсонській ТЕЦ Групи "Нафтогаз". Унаслідок атаки основне джерело тепла для міста зазнало серйозних руйнувань.
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