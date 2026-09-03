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Новини Обстріл енергетичної і газової інфраструктури
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Численні влучання та пожежі: РФ атакувала видобувні активи "Нафтогазу"

Атаки РФ на Нафтогаз

У ніч на 3 вересня під ударом опинилися одразу кілька виробничих підприємств "Укрнафти".

Про це повідомили в "Нафтогазі", передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, зафіксовано численні влучання, виникли пожежі.

Пошкоджене внаслідок удару обладнання зупинено. Фахівці оцінюють наслідки атаки.

Повідомляється, що працівники під час удару перебували в укриттях. Постраждалих немає.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що протягом тижня російські окупанти вчинили 13 атак на об'єкти "Нафтогазу".

Читайте: Росія з початку року зруйнувала 37 заправок групи "Нафтогаз"

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Нафтогаз (1468) обстріл (36496) Укрнафта (199)
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