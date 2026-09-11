Канада запровадила новий пакет санкцій проти Росії

Обмеження стосуються восьми осіб, яких Оттава пов’язує з депортацією українських дітей, поширенням російської ідеології та мілітаризацією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Канади.

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Після розширення санкційного списку загальна кількість фізичних та юридичних осіб, які перебувають під канадськими обмеженнями проти Росії, перевищила 3,5 тисячі.

Кого стосуються нові санкції

До нового списку увійшли особи, які, за даними канадської влади, причетні до примусового переміщення та депортації українських дітей.

Також під санкції потрапили люди, які нині або раніше були залучені до нав’язування російської ідеології та мілітаризації.

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Канада продовжує тиснути на російський тіньовий флот

Окремим напрямом санкційної політики Канади залишається протидія російському "тіньовому флоту".

Наразі канадські обмеження поширюються більш ніж на 600 суден, пов’язаних із цією мережею.

Попередній пакет санкцій проти Росії Канада запровадила у серпні 2026 року.

Що передувало?

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив про готовність Оттави посилити тиск на Росію та її союзників, якщо Кремль відмовиться від переговорів.

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