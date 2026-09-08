Веймарський трикутник підтримуватиме Україну "стільки, скільки буде необхідно", - спільна декларація

Німеччина, Франція та Польща планують і надалі підтримувати Україну та працювати над досягненням справедливого і тривалого миру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві МЗС Німеччини.

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Три країни продовжать підтримку України

У спільній декларації Німеччина, Франція та Польща наголосили на прагненні досягти всеосяжного, справедливого та тривалого миру для України відповідно до міжнародного права.

Країни також заявили про готовність робити внесок у надійні гарантії безпеки для України, зокрема в межах "Коаліції охочих". Йдеться також про зміцнення українських спроможностей до стримування та самооборони.

У Веймарському трикутнику наголосили, що продовжать підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно.

Підтримка передбачає:

військову допомогу;

фінансування та передачу пріоритетного обладнання;

промислові закупівлі;

співпрацю у сфері досліджень і розробок;

спільне виробництво;

зміцнення європейської оборонної промисловості;

фінансову підтримку українського виробництва.

Водночас Німеччина, Франція та Польща планують посилювати тиск на російську військову економіку за допомогою цілеспрямованих санкцій.

Міністри заявили, що продовжать вживати заходів проти енергетичних доходів Росії, її тіньового флоту, фінансового сектору та військово-промислового комплексу.

"Ми продовжимо підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно", — наголосили у Веймарському трикутнику.

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Європа посилюватиме обороноздатність

У декларації також йдеться про необхідність зміцнення обороноздатності Європи через довгострокову загрозу з боку Росії.

Німеччина, Франція та Польща заявили про намір протидіяти широкому спектру російської діяльності, зокрема гібридним загрозам. Країни також очікують на скоординовану європейську відповідь на кібератаки Росії.

Три держави підтвердили готовність зміцнювати стримування та оборонну позицію НАТО. Йдеться, зокрема, про загрози східному флангу Альянсу та ЄС.

Крім того, країни виступили за посилення європейської технологічної та промислової бази у сфері оборони.

Окремо міністри заявили про намір рішуче просувати відкриття переговорних кластерів та процес розширення ЄС у співпраці з Україною та Молдовою.