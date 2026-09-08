Веймарский треугольник будет поддерживать Украину "столько, сколько будет необходимо", — совместная декларация
Германия, Франция и Польша планируют и в дальнейшем поддерживать Украину и работать над достижением справедливого и прочного мира.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении МИД Германии.
Три страны продолжат поддержку Украины
В совместной декларации Германия, Франция и Польша подчеркнули стремление достичь всеобъемлющего, справедливого и прочного мира для Украины в соответствии с международным правом.
Страны также заявили о готовности вносить вклад в надежные гарантии безопасности для Украины, в частности в рамках "Коалиции желающих". Речь идет также об укреплении украинского потенциала в области сдерживания и самообороны.
В "Веймарском треугольнике" подчеркнули, что будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо.
Поддержка предусматривает:
- военную помощь;
- финансирование и передачу приоритетного оборудования;
- промышленные закупки;
- сотрудничество в сфере исследований и разработок;
- совместное производство;
- укрепление европейской оборонной промышленности;
- финансовую поддержку украинского производства.
В то же время Германия, Франция и Польша планируют усиливать давление на российскую военную экономику с помощью целенаправленных санкций.
Министры заявили, что будут продолжать принимать меры против энергетических доходов России, ее теневого флота, финансового сектора и военно-промышленного комплекса.
"Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо", — подчеркнули в Веймарском треугольнике.
Европа будет укреплять обороноспособность
В декларации также говорится о необходимости укрепления обороноспособности Европы в связи с долгосрочной угрозой со стороны России.
Германия, Франция и Польша заявили о намерении противодействовать широкому спектру российской деятельности, в частности гибридным угрозам. Страны также ожидают скоординированного европейского ответа на кибератаки России.
Три государства подтвердили готовность укреплять сдерживание и оборонную позицию НАТО. Речь идет, в частности, об угрозах восточному флангу Альянса и ЕС.
Кроме того, страны выступили за укрепление европейской технологической и промышленной базы в сфере обороны.
Отдельно министры заявили о намерении решительно продвигать открытие переговорных кластеров и процесс расширения ЕС в сотрудничестве с Украиной и Молдовой.
- Напомним, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не отступит от убеждения в необходимости защищать свободу и поддерживать Украину, несмотря на триумф пророссийской партии "Альтернатива для Германии" (АдН) на выборах в Саксонии-Анхальт.
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