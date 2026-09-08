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Новости Санкции против России поддержка Украины ЕС
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Веймарский треугольник будет поддерживать Украину "столько, сколько будет необходимо", — совместная декларация

Совместная декларация Германии, Франции и Польши по Украине

Германия, Франция и Польша планируют и в дальнейшем поддерживать Украину и работать над достижением справедливого и прочного мира.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении МИД Германии.

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Три страны продолжат поддержку Украины

В совместной декларации Германия, Франция и Польша подчеркнули стремление достичь всеобъемлющего, справедливого и прочного мира для Украины в соответствии с международным правом.

Страны также заявили о готовности вносить вклад в надежные гарантии безопасности для Украины, в частности в рамках "Коалиции желающих". Речь идет также об укреплении украинского потенциала в области сдерживания и самообороны.

В "Веймарском треугольнике" подчеркнули, что будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо.

Поддержка предусматривает:

  • военную помощь;
  • финансирование и передачу приоритетного оборудования;
  • промышленные закупки;
  • сотрудничество в сфере исследований и разработок;
  • совместное производство;
  • укрепление европейской оборонной промышленности;
  • финансовую поддержку украинского производства.

В то же время Германия, Франция и Польша планируют усиливать давление на российскую военную экономику с помощью целенаправленных санкций.

Министры заявили, что будут продолжать принимать меры против энергетических доходов России, ее теневого флота, финансового сектора и военно-промышленного комплекса.

"Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо", — подчеркнули в Веймарском треугольнике.

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Европа будет укреплять обороноспособность

В декларации также говорится о необходимости укрепления обороноспособности Европы в связи с долгосрочной угрозой со стороны России.

Германия, Франция и Польша заявили о намерении противодействовать широкому спектру российской деятельности, в частности гибридным угрозам. Страны также ожидают скоординированного европейского ответа на кибератаки России.

Три государства подтвердили готовность укреплять сдерживание и оборонную позицию НАТО. Речь идет, в частности, об угрозах восточному флангу Альянса и ЕС.

Кроме того, страны выступили за укрепление европейской технологической и промышленной базы в сфере обороны.

Отдельно министры заявили о намерении решительно продвигать открытие переговорных кластеров и процесс расширения ЕС в сотрудничестве с Украиной и Молдовой.

  • Напомним, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не отступит от убеждения в необходимости защищать свободу и поддерживать Украину, несмотря на триумф пророссийской партии "Альтернатива для Германии" (АдН) на выборах в Саксонии-Анхальт.

Автор: 

Германия (7849) Польша (9784) россия (89461) санкции (12543) Франция (3841)
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Топ комментарии
+11
проросійські афд, лепенши і інша ******* - в курсі ?
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08.09.2026 02:03 Ответить
+8
От тільки у всіх трьох країнах через рік влада зміниться на ультра-правих довбойобів, яким насрати, що казали їх попередники.
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08.09.2026 02:59 Ответить
+5
Отож. Байден казав те саме.
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08.09.2026 02:51 Ответить

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