Веймарский треугольник будет поддерживать Украину "столько, сколько будет необходимо", — совместная декларация

Германия, Франция и Польша планируют и в дальнейшем поддерживать Украину и работать над достижением справедливого и прочного мира.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении МИД Германии.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Три страны продолжат поддержку Украины

В совместной декларации Германия, Франция и Польша подчеркнули стремление достичь всеобъемлющего, справедливого и прочного мира для Украины в соответствии с международным правом.

Страны также заявили о готовности вносить вклад в надежные гарантии безопасности для Украины, в частности в рамках "Коалиции желающих". Речь идет также об укреплении украинского потенциала в области сдерживания и самообороны.

В "Веймарском треугольнике" подчеркнули, что будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо.

Поддержка предусматривает:

военную помощь;

финансирование и передачу приоритетного оборудования;

промышленные закупки;

сотрудничество в сфере исследований и разработок;

совместное производство;

укрепление европейской оборонной промышленности;

финансовую поддержку украинского производства.

В то же время Германия, Франция и Польша планируют усиливать давление на российскую военную экономику с помощью целенаправленных санкций.

Министры заявили, что будут продолжать принимать меры против энергетических доходов России, ее теневого флота, финансового сектора и военно-промышленного комплекса.

"Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо", — подчеркнули в Веймарском треугольнике.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каллас предупредила о рисках для Европы: политические силы игнорируют российскую угрозу

Европа будет укреплять обороноспособность

В декларации также говорится о необходимости укрепления обороноспособности Европы в связи с долгосрочной угрозой со стороны России.

Германия, Франция и Польша заявили о намерении противодействовать широкому спектру российской деятельности, в частности гибридным угрозам. Страны также ожидают скоординированного европейского ответа на кибератаки России.

Три государства подтвердили готовность укреплять сдерживание и оборонную позицию НАТО. Речь идет, в частности, об угрозах восточному флангу Альянса и ЕС.

Кроме того, страны выступили за укрепление европейской технологической и промышленной базы в сфере обороны.

Отдельно министры заявили о намерении решительно продвигать открытие переговорных кластеров и процесс расширения ЕС в сотрудничестве с Украиной и Молдовой.