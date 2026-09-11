Канада виділить понад 1,2 млрд грн на підтримку українських ветеранів та їхніх родин. ФОТО

Канада надасть 40,1 млн канадських доларів, або близько 1,25 млрд грн, на підтримку українських ветеранів та членів їхніх родин. Кошти спрямують через новий міжнародний мультидонорський ветеранський фонд, першим донором якого стане Канада.

Про це повідомив міністр у справах ветеранів України Віталій Кім за підсумками робочого візиту до Канади, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, Україна розраховує, що надалі до нового фонду долучаться й інші міжнародні партнери.

"Канада надасть 40,1 млн канадських доларів (це близько 1,25 млрд грн) на підтримку українських ветеранів та їхніх родин через новий міжнародний мультидонорський ветеранський фонд. Канада стане і його першим донором", – повідомив Кім.

Під час візиту сторони також домовилися розширювати співпрацю у сфері переходу українських військових до цивільного життя. Серед окремих напрямів – працевлаштування та перекваліфікація ветеранів, цифровізація й використання штучного інтелекту.









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За словами Кіма, ці питання українська сторона обговорила з державним секретарем Канади з питань міжнародного розвитку Рандіпом Сараєм та міністеркою у справах ветеранів Канади Джилл Макнайт.

Українська делегація також провела переговори з канадськими організаціями, які працюють із військовими, ветеранами та їхніми родинами. Йшлося, зокрема, про допомогу сім’ям, працевлаштування та розвиток ветеранського бізнесу, а також психологічну підтримку.

Окремо делегація ознайомилася з роботою Sunnybrook Health Sciences Centre, де застосовують сучасні методи протезування, лікування важких опіків та 3D-друк. За словами Кіма, українські фахівці вивчатимуть цей досвід для його адаптації в Україні.

Наступним Кім анонсував робочий візит до США.

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