Данія виділить 45 млн крон на програми підтримки українських ветеранів

Уряд Данії виділяє 45 млн данських крон, або понад 6 млн євро, на програми підтримки українських ветеранів. Фінансування розраховане на два роки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен у мережі X.

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Данія фінансує реабілітацію та повернення до роботи

Кошти надійдуть із фонду допомоги розвитку. Їх передадуть Червоному Хресту та організації Місія Схід, які координують програми підтримки ветеранів в Україні.

Фінансування спрямують, зокрема, на реінтеграцію ветеранів в українське громадянське суспільство. Йдеться про допомогу у сфері фізичного та психічного здоров’я, а також реабілітацію.

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Частину коштів використають для допомоги ветеранам у поверненні на ринок праці.

Ларс Льокке Расмуссен наголосив, що гроші не передаватимуть безпосередньо окремим ветеранам.

"Це не питання того, щоб прийти й надати виплати українським ветеранам. Це питання модернізації їхнього професійного середовища та громадянського суспільства, щоб вони могли впоратися з цим завданням", – зазначив міністр.

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Кошти розподілять протягом двох років

Загалом Данія розподілить 45 млн крон на програми підтримки українських ветеранів протягом двох років.

Наприкінці серпня міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль повідомив про виділення додаткових 3 млн євро на підтримку українських ветеранів.

Також Бельгія надала 4 млн євро на цифровізацію ветеранських послуг.