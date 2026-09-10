Дания выделит 45 млн крон на программы поддержки украинских ветеранов
Правительство Дании выделяет 45 млн датских крон, или более 6 млн евро, на программы поддержки украинских ветеранов. Финансирование рассчитано на два года.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен в сети X.
Дания финансирует реабилитацию и возвращение к работе
Средства поступят из фонда помощи развитию. Их передадут Красному Кресту и организации "Миссия Восток", которые координируют программы поддержки ветеранов в Украине.
Финансирование будет направлено, в частности, на реинтеграцию ветеранов в украинское гражданское общество. Речь идет о помощи в сфере физического и психического здоровья, а также о реабилитации.
Часть средств будет использована для помощи ветеранам в возвращении на рынок труда.
Ларс Лекке Расмуссен подчеркнул, что деньги не будут передаваться напрямую отдельным ветеранам.
"Речь не идет о том, чтобы просто прийти и выплатить деньги украинским ветеранам. Речь идет о модернизации их профессиональной среды и гражданского общества, чтобы они могли справиться с этой задачей", — отметил министр.
Средства будут распределены в течение двух лет
Всего Дания выделит 45 млн крон на программы поддержки украинских ветеранов в течение двух лет.
В конце августа министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль сообщил о выделении дополнительных 3 млн евро на поддержку украинских ветеранов.
Также Бельгия выделила 4 млн евро на цифровизацию услуг для ветеранов.
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