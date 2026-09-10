Правительство Дании выделяет 45 млн датских крон, или более 6 млн евро, на программы поддержки украинских ветеранов. Финансирование рассчитано на два года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен в сети X.

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Дания финансирует реабилитацию и возвращение к работе

Средства поступят из фонда помощи развитию. Их передадут Красному Кресту и организации "Миссия Восток", которые координируют программы поддержки ветеранов в Украине.

Финансирование будет направлено, в частности, на реинтеграцию ветеранов в украинское гражданское общество. Речь идет о помощи в сфере физического и психического здоровья, а также о реабилитации.

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Часть средств будет использована для помощи ветеранам в возвращении на рынок труда.

Ларс Лекке Расмуссен подчеркнул, что деньги не будут передаваться напрямую отдельным ветеранам.

"Речь не идет о том, чтобы просто прийти и выплатить деньги украинским ветеранам. Речь идет о модернизации их профессиональной среды и гражданского общества, чтобы они могли справиться с этой задачей", — отметил министр.

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Средства будут распределены в течение двух лет

Всего Дания выделит 45 млн крон на программы поддержки украинских ветеранов в течение двух лет.

В конце августа министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль сообщил о выделении дополнительных 3 млн евро на поддержку украинских ветеранов.

Также Бельгия выделила 4 млн евро на цифровизацию услуг для ветеранов.