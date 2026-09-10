В каждом министерстве и центральном органе власти будет назначен заместитель по вопросам ветеранской политики, - Ким

Правительство приняло решение, согласно которому министерства и другие центральные органы исполнительной власти должны назначить заместителя министра или заместителя руководителя соответствующего ведомства, который будет лично отвечать за реализацию государственной политики в отношении ветеранов в своей сфере.

Об этом сообщил министр по делам ветеранов Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"Политика в отношении ветеранов дает результат тогда, когда в нее вовлечены все министерства и ведомства. Это трудоустройство, образование, здоровье и реабилитация, социальная защита, безбарьерность, работа общин. Поэтому в каждом ведомстве должен быть конкретный человек, с которым мы можем оперативно решать вопросы и двигаться вперед", — отметил Ким.

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Какие еще нововведения

Также правительство обновило состав Координационного штаба по вопросам реализации государственной ветеранской политики. Координировать его работу и взаимодействие между ведомствами будут два сопредседателя: первый вице-премьер-министр Украины — министр энергетики и министр по делам ветеранов Украины.

Обновлено и представительство министерств и Вооруженных Сил Украины в составе Штаба.

"Наша задача — синхронизировать работу всех ведомств вокруг приоритетов ветеранской политики, определенных Президентом Украины и Премьер-министром Украины. Чтобы все эти решения в конечном итоге давали конкретный результат для ветеранов, ветеранок и их семей", — подчеркнул министр.

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