В каждом министерстве и центральном органе власти будет назначен заместитель по вопросам ветеранской политики, - Ким
Правительство приняло решение, согласно которому министерства и другие центральные органы исполнительной власти должны назначить заместителя министра или заместителя руководителя соответствующего ведомства, который будет лично отвечать за реализацию государственной политики в отношении ветеранов в своей сфере.
Об этом сообщил министр по делам ветеранов Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Политика в отношении ветеранов дает результат тогда, когда в нее вовлечены все министерства и ведомства. Это трудоустройство, образование, здоровье и реабилитация, социальная защита, безбарьерность, работа общин. Поэтому в каждом ведомстве должен быть конкретный человек, с которым мы можем оперативно решать вопросы и двигаться вперед", — отметил Ким.
Какие еще нововведения
- Также правительство обновило состав Координационного штаба по вопросам реализации государственной ветеранской политики. Координировать его работу и взаимодействие между ведомствами будут два сопредседателя: первый вице-премьер-министр Украины — министр энергетики и министр по делам ветеранов Украины.
- Обновлено и представительство министерств и Вооруженных Сил Украины в составе Штаба.
"Наша задача — синхронизировать работу всех ведомств вокруг приоритетов ветеранской политики, определенных Президентом Украины и Премьер-министром Украины. Чтобы все эти решения в конечном итоге давали конкретный результат для ветеранов, ветеранок и их семей", — подчеркнул министр.
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