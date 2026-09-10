У кожному міністерстві та центральному органі влади буде визначено заступника щодо ветеранської політики, - Кім

Уряд ухвалив рішення, згідно з яким міністерства та інші центральні органи виконавчої влади мають визначити заступника міністра або заступника керівника відповідного відомства, який персонально відповідатиме за реалізацію державної ветеранської політики у своєму напрямі.

Про це розповів міністр у справах ветеранів Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

"Ветеранська політика дає результат тоді, коли до неї включені всі міністерства та відомства. Це працевлаштування, освіта, здоров’я та відновлення, соціальний захист, безбар’єрність, робота громад. Тому в кожному відомстві має бути конкретна людина, з якою можемо оперативно вирішувати питання й рухатися вперед", - зазначив Кім.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Держава має бути зібрана навколо ветерана: Кім представив пріоритети ветеранської політики. ФОТО

Які ще оновлення

Також Уряд оновив склад Координаційного штабу з питань реалізації державної ветеранської політики. Координувати його роботу та взаємодію між відомствами будуть два співголови: Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр енергетики та Міністр у справах ветеранів України.

Оновлено й представництво міністерств та Збройних Сил України у складі Штабу.

"Наше завдання - синхронізувати роботу всіх відомств навколо пріоритетів ветеранської політики, визначених Президентом України та Прем’єр-міністром України. Щоб усі ці рішення врешті давали конкретний результат для ветеранів, ветеранок та їхніх родин", - наголосив міністр.

Читайте: Понад 200 законодавчих ініціатив і тисячі програм, але ветеран і далі губиться в системі: Лубінець назвав головні провали ветеранської політики