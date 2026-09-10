У кожному міністерстві та центральному органі влади буде визначено заступника щодо ветеранської політики, - Кім
Уряд ухвалив рішення, згідно з яким міністерства та інші центральні органи виконавчої влади мають визначити заступника міністра або заступника керівника відповідного відомства, який персонально відповідатиме за реалізацію державної ветеранської політики у своєму напрямі.
Про це розповів міністр у справах ветеранів Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"Ветеранська політика дає результат тоді, коли до неї включені всі міністерства та відомства. Це працевлаштування, освіта, здоров’я та відновлення, соціальний захист, безбар’єрність, робота громад. Тому в кожному відомстві має бути конкретна людина, з якою можемо оперативно вирішувати питання й рухатися вперед", - зазначив Кім.
Які ще оновлення
- Також Уряд оновив склад Координаційного штабу з питань реалізації державної ветеранської політики. Координувати його роботу та взаємодію між відомствами будуть два співголови: Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр енергетики та Міністр у справах ветеранів України.
- Оновлено й представництво міністерств та Збройних Сил України у складі Штабу.
"Наше завдання - синхронізувати роботу всіх відомств навколо пріоритетів ветеранської політики, визначених Президентом України та Прем’єр-міністром України. Щоб усі ці рішення врешті давали конкретний результат для ветеранів, ветеранок та їхніх родин", - наголосив міністр.
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