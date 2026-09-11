Канада выделит более 1,2 млрд грн на поддержку украинских ветеранов и их семей. ФОТО

Канада выделит 40,1 млн канадских долларов, или около 1,25 млрд грн, на поддержку украинских ветеранов и членов их семей. Средства будут направлены через новый международный мультидонорский фонд для ветеранов, первым донором которого станет Канада.

Об этом сообщил министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким по итогам рабочего визита в Канаду, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как отмечается, Украина рассчитывает, что в дальнейшем к новому фонду присоединятся и другие международные партнеры.

"Канада выделит 40,1 млн канадских долларов (это около 1,25 млрд грн) на поддержку украинских ветеранов и их семей через новый международный мультидонорский ветеранский фонд. Канада станет и его первым донором", - сообщил Ким.

В ходе визита стороны также договорились расширять сотрудничество в сфере перехода украинских военных к гражданской жизни. Среди отдельных направлений - трудоустройство и переквалификация ветеранов, цифровизация и использование искусственного интеллекта.









Читайте также: Дания выделит 45 млн крон на программы поддержки украинских ветеранов

По словам Кима, эти вопросы украинская сторона обсудила с государственным секретарем Канады по вопросам международного развития Рандипом Сараем и министром по делам ветеранов Канады Джилл Макнайт.

Украинская делегация также провела переговоры с канадскими организациями, работающими с военными, ветеранами и их семьями. Речь шла, в частности, о помощи семьям, трудоустройстве и развитии ветеранского бизнеса, а также о психологической поддержке.

Отдельно делегация ознакомилась с работой Sunnybrook Health Sciences Centre, где применяют современные методы протезирования, лечения тяжелых ожогов и 3D-печати. По словам Кима, украинские специалисты будут изучать этот опыт для его адаптации в Украине.

Далее Ким анонсировал рабочий визит в США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ветеранский бизнес: сумма грантов на открытие собственного дела за три года достигла почти 2 миллиардов гривен