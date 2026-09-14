Канада закупит для Украины ракеты PAC-3 на 350 млн долларов и передаст AIM-9 и AIM-120, - Зеленский
Канада закупит для Украины ракеты-перехватчики PAC-3 для систем Patriot на сумму 350 млн канадских долларов, а также предоставит ракеты AIM-9 и AIM-120, используемые для противовоздушной обороны. Кроме того, Оттава будет помогать Киеву получать необходимое вооружение от других стран.
Об этом сообщил журналистам президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
Как отметил глава государства, защита украинского неба остается одним из ключевых приоритетов. Вопрос усиления ПВО он обсуждал с премьер-министром Канады Марком Карни.
"Премьер-министр объявил о закупке ракет для систем Patriot PAC-3 — антибаллистических ракет на сумму 350 млн. Это пакет по ПВО", — рассказал Зеленский.
Отдельно стороны обсудили поставки ракет AIM-9 и AIM-120. По словам президента, Украина использует их в системе противовоздушной обороны, в частности для комплексов NASAMS, которые защищают различные объекты, включая энергетическую инфраструктуру.
Зеленский уточнил, что канадский пакет помощи в сфере ПВО будет предусматривать как финансирование, так и непосредственную поставку отдельных ракет.
Кроме того, Киев и Оттава достигли договоренностей о получении средств от третьих стран. Для их реализации Карни должен провести переговоры с другими лидерами.
"Есть некоторые договоренности, которые требуют его прямого диалога с другими лидерами, которые по разным причинам не могут напрямую продать что-либо Украине", — пояснил Зеленский.
- Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, премьер-министр Канады Марк Карни объявил о закупке для Украины ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot на сумму 350 млн канадских долларов.
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