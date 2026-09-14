Канада закупит для Украины ракеты PAC-3 на 350 млн долларов и передаст AIM-9 и AIM-120, - Зеленский

Канада закупит для Украины ракеты-перехватчики PAC-3 для систем Patriot на сумму 350 млн канадских долларов, а также предоставит ракеты AIM-9 и AIM-120, используемые для противовоздушной обороны. Кроме того, Оттава будет помогать Киеву получать необходимое вооружение от других стран.

Об этом сообщил журналистам президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

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Как отметил глава государства, защита украинского неба остается одним из ключевых приоритетов. Вопрос усиления ПВО он обсуждал с премьер-министром Канады Марком Карни.

"Премьер-министр объявил о закупке ракет для систем Patriot PAC-3 — антибаллистических ракет на сумму 350 млн. Это пакет по ПВО", — рассказал Зеленский.

Отдельно стороны обсудили поставки ракет AIM-9 и AIM-120. По словам президента, Украина использует их в системе противовоздушной обороны, в частности для комплексов NASAMS, которые защищают различные объекты, включая энергетическую инфраструктуру.

Зеленский уточнил, что канадский пакет помощи в сфере ПВО будет предусматривать как финансирование, так и непосредственную поставку отдельных ракет.

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Кроме того, Киев и Оттава достигли договоренностей о получении средств от третьих стран. Для их реализации Карни должен провести переговоры с другими лидерами.

"Есть некоторые договоренности, которые требуют его прямого диалога с другими лидерами, которые по разным причинам не могут напрямую продать что-либо Украине", — пояснил Зеленский.

Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, премьер-министр Канады Марк Карни объявил о закупке для Украины ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot на сумму 350 млн канадских долларов.

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