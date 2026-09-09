Здатна придушувати КАБи: українську систему РЕБ "Ай-Петрі" вперше показали на виставці в Польщі. ФОТОрепортаж

Українську систему радіоелектронної боротьби "Ай-Петрі" вперше показали на міжнародній виставці MSPO-2026, яка триває у Польщі.

Про це пише "Оборонка", інформує Цензор.НЕТ.

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Протидія БПЛА та КАБам

Зазначається, що розробка здатна глушити сигнали управління безпілотниками, а також придушувати керовані авіабомби.

Розпочали розробку РЕБ-системи у 2014 році, коли РФ анексувала Крим. Назву "Ай-Петрі" обрали на честь найвищої гори півострову, пояснив представник компанії Storkway, яка розробила та виготовляє систему.

Фото: Оборонка

За його словами, комплекси тактичного рівня поставляють на фронт із 2024 року та, зокрема, співпрацюють із 12 Центром спеціального призначення. Компанія вже поставила близько 400 систем РЕБ, які працюють по всій лінії зіткнення.

"Він може бути виконаний у двох варіаціях: фіксований або мобільний. Перевозиться він на пікапі, може легко розкластися за 10 хвилин двома членами екіпажу і почати функціонувати. Його склад: поворотна платформа, на якій встановлюються модулі, кожен із яких має два канали, "джемери". Також модуль має антену для детекції, радар, який "слухає" радіочастоти дронів, які наближаються", – розповів співрозмовник "Оборонки".

Технічні можливості

Засіб РЕБ працює у частотах від 300 до 6000 тисяч мегагерц. "Ай-Петрі" має функцію повного обертання та сканує простір на 360 градусів, а кут охоплення однієї логарифмічної антени складає близько 45 градусів.

У режимі виявлення комплекс споживає потужність 250 ватт, а під час глушіння цілей – до 2 тисяч ватт. За словами представника компанії Storkway, в залежності від рельєфу засіб здатний фіксувати цілі на відстані 20-30 кілометрів.

Фото: Оборонка

Виробник розробив власне програмне забезпечення для комплексу "Ай-Петрі", основою якої є система ситуаційної обізнаності "Ліра". Вона дозволяє збирати дані із інших радарів та формувати цілісне поле для виявлення та перехоплення повітряних загроз.

"Маємо можливість інтегруватися із радарним полем. Маємо пряму комунікацію із радарами Robin, Saab Giraffe, і наша система "Ліра" обʼєднує всю цю інформацію і дає комунікацію, що де знаходиться, щоб ми могли ефективно впливати на цей засіб", – сказав співрозмовник видання.

Фото: Оборонка

Пʼятий президент України Петро Порошенко, благодійний фонд якого закупив перші партії комплексу, розповів, що систему РЕБ "Ай-Петрі" вперше показали на міжнародній виставці. Комплекс планують використовувати для захисту обʼєктів критичної інфраструктури, портів, а також працюють над рішенням для прикриття обʼєктів залізниці.

За словами Порошенка, комплекс "Ай-Петрі" також планують інтегрувати на наземну роботизовану платформу для збільшення мобільності системи.

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