Порошенко розповів про виставку MSPO 2026, де вперше показали комплекс ПДТР "Ай-Петрі"

П'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко, який перебуває у польському місті Кельце на найбільшій в Центральній і Східній Європі виставці з безпеки і оборонних технологій MSPO 2026, розповів про другий день експозиції.

Про це повідомляє пресслужба "ЄС", інформує Цензор.НЕТ.

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За його словами, вперше з моменту розробки на виставці можна побачити комплекс протидії технічним розвідкам "Ай-Петрі", який Фонд Порошенка активно постачає у війська.

"Україна дуже потужно представлена на цій виставці, пропонуючи комплексні рішення для безпеки для країн регіону. І мені дуже приємно, що "Ай-Петрі" сьогодні є одним із центральних зразків нашої експозиції. Це перша публічна поява "Ай-Петрі" у відкритому доступі. Два роки вона була абсолютно закрита, навіть зовнішній вигляд. На сьогоднішній день ми знайшли технічні можливості, як забезпечити безпеку інтелектуальної власності компанії і захистити застосування "Ай-Петрі" Збройними Силами України, застосування їх на Близькому Сході, в інших регіонах", – розповів Порошенко.

"Це і є демонстрація, як ми маємо бути попереду на два кроки або як мінімум на два місяці перед російськими окупантами. Саме так ми сліпимо "Шахеди", саме так ми їх відводимо від кінцевої цілі, саме так ми протидіємо в тому числі електричним "Шахедам", в тому числі керованим авіаційним бомбам. І той факт, що черга зібралася для того, щоб отримати інформацію, від партнерів, представників посольств, представників збройних сил – для нас це дуже важливо",- сказав політик.

"Я хотів би подякувати нашим Збройним Силам, подякувати команді, яка так ефективно на сьогоднішній день працює для того, щоб бути розумнішими і ефективнішими, ніж російські збройні сили. Сподіваюся, ми повернемося з надзвичайно величезною кількістю партнерів", – зазначив пʼятий президент.

"Ще одна позиція, яку ми сьогодні мали можливість на виставці обговорити, це переговори щодо можливого постачання в Україну, поки що не буду розкривати таємницю, але літаків, які здатні ефективно протидіяти реактивним "Шахедам". І щодо постачання ракет, які конкурентні по ціні, конкурентні по швидкості, яка перевищує 700 кілометрів на годину, конкурентні по висоті застосування. І об’єднавши їх із комплексом "Ай-Петрі", з радарною системою і з софтом, ми зможемо, сподіваюся, здивувати росіян", - наголосив Порошенко.

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