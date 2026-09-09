Порошенко рассказал о выставке MSPO 2026, где впервые продемонстрировали комплекс ПДТР "Ай-Петри"

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, который находится в польском городе Кельце на крупнейшей в Центральной и Восточной Европе выставке по безопасности и оборонным технологиям MSPO 2026, рассказал о втором дне выставки.

Об этом сообщает пресс-служба "ЕС", пишет Цензор.НЕТ.

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По его словам, впервые с момента разработки на выставке можно увидеть комплекс противодействия технической разведке "Ай-Петри", который Фонд Порошенко активно поставляет в войска.

"Украина очень мощно представлена на этой выставке, предлагая комплексные решения в области безопасности для стран региона. И мне очень приятно, что "Ай-Петри" сегодня является одним из центральных экспонатов нашей экспозиции. Это первое публичное появление "Ай-Петри" в открытом доступе. Два года она была абсолютно закрыта, даже внешний вид. На сегодняшний день мы нашли технические возможности, как обеспечить безопасность интеллектуальной собственности компании и защитить применение "Ай-Петри" Вооруженными Силами Украины, применение их на Ближнем Востоке, в других регионах", – рассказал Порошенко.

"Это и есть демонстрация того, как мы должны быть на два шага или как минимум на два месяца впереди российских оккупантов. Именно так мы ослепляем "Шахеды", именно так мы отводим их от конечной цели, именно так мы противодействуем, в том числе, электрическим "Шахедам", в том числе управляемым авиационным бомбам. И тот факт, что собралась очередь, чтобы получить информацию от партнеров, представителей посольств, представителей вооруженных сил, – для нас это очень важно", – сказал политик.

"Я хотел бы поблагодарить наши Вооруженные Силы, поблагодарить команду, которая на сегодняшний день так эффективно работает для того, чтобы быть умнее и эффективнее, чем российские вооруженные силы. Надеюсь, мы вернемся с чрезвычайно большим количеством партнеров", — отметил пятый президент.

"Еще один вопрос, который мы сегодня имели возможность обсудить на выставке, — это переговоры о возможных поставках в Украину, пока не буду раскрывать секрет, но самолетов, способных эффективно противостоять реактивным "Шахедам". И о поставках ракет, конкурентоспособных по цене, по скорости, превышающей 700 километров в час, и по высоте применения. И объединив их с комплексом "Ай-Петри", с радиолокационной системой и с программным обеспечением, мы сможем, надеюсь, удивить россиян", – подчеркнул Порошенко.

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