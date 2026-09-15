187 із 200 російських БпЛА знешкодили сили ППО. ІНФОГРАФІКА
Російські окупанти випустили по Україні 200 безпілотників різних типів, зокрема реактивні.
Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці атаки
Так, пуски фіксувалися із напрямків Орел, Курськ, Міллерово - рф; ТОТ Донецьк та ТОТ АР Крим – Гвардійське.
Як відпрацювала ППО?
Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 187 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.
Наразі ворожа атака триває, у повітряному просторі України фіксують ворожі БпЛА.
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