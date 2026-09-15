Рашисты атаковали птицеферму в Одесской области: возник пожар, часть птиц погибла. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские захватчики атаковали птицеферму в Одесской области.
Об этом сообщил глава ОГА Кипер, сообщает Цензор.НЕТ.
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"Повреждена крыша с солнечными панелями. Возник пожар. Часть домашней птицы погибла.
В настоящее время пожар ликвидирован. Продолжаются работы по устранению последствий атаки", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что РФ атаковала Одесскую область, в результате чего были повреждены жилые дома, логистические объекты, портовая и транспортная инфраструктура.
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