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Новости Фото Обстрелы Одесчины
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Рашисты атаковали птицеферму в Одесской области: возник пожар, часть птиц погибла. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские захватчики атаковали птицеферму в Одесской области.

Об этом сообщил глава ОГА Кипер, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Повреждена крыша с солнечными панелями. Возник пожар. Часть домашней птицы погибла.

В настоящее время пожар ликвидирован. Продолжаются работы по устранению последствий атаки", - говорится в сообщении.

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Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что РФ атаковала Одесскую область, в результате чего были повреждены жилые дома, логистические объекты, портовая и транспортная инфраструктура.

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обстрел (35435) Одесская область (4754)
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