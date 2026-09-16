Ослабление санкций против РФ не приведет к миру, нужно усиливать давление, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что ослабление санкций против РФ точно не поспособствует миру.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Он напомнил, что утром россияне нанесли удар по обычной междугородней маршрутке возле Никополя с помощью FPV-дрона, в результате чего погибли 5 человек.

Также в Николаевской области был атакован локомотив обычного пассажирского поезда. В Киеве с ночи продолжается ликвидация пожара, возникшего в результате ударов РФ.

Также под обстрелами оказались Херсонская, Донецкая и Полтавская области.

Санкции против РФ

"Каждый из этих ударов — это жизнь обычных людей, которых нужно защитить, заставив Россию остановить эту ее глупую войну. И никакие подарки агрессору в виде ослабленных санкций точно не приведут к миру. И именно сейчас, в эти дни, на рассмотрении в Конгрессе Соединенных Штатов находится важный законопроект Линдси Грэма, который может дать правильные сигналы и помочь сделать правильные шаги к настоящему миру.

В ЕС также ведутся обсуждения по поводу продления санкций против России за ее же войну. Когда каждый день происходят такие жестокие убийства со стороны России, важно, чтобы санкционные меры в ответ на войну были сильными. Не время ослаблять давление. Время делать все, чтобы дипломатия сработала благодаря силе. Спасибо всем, кто это понимает и помогает", — подчеркнул президент.

Читайте: США ввели санкции против российского ВТБ из-за сотрудничества с Ираном

Что этому предшествовало?

Как известно, окончательное голосование по законопроекту об ужесточении санкций против России состоится в Палате представителей США в среду, 16 сентября.

Евросоюз также готовит масштабный санкционный список против РФ.

Читайте: Украина ввела санкции против 20 судов российского теневого флота и предприятий корпорации "Ростех", - ОП